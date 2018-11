Evaluation de la dernière saison estivale : Le ministère de l’Intérieur lance un questionnaire en ligne

Le ministère de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire a annoncé hier le lancement d'un questionnaire en ligne pour l'évaluation de la dernière saison estivale, appelant les citoyens à y participer.

«Dans le cadre de l'évaluation de la saison estivale 2018 (15 juin-30 septembre), le ministère de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire annonce le lancement d'un questionnaire en ligne sur son site «www.interieur.gov.dz» et sa page Facebook, appelant les citoyens établis en Algérie ou à l'étranger à y participer en répondant aux différentes questions», précise un communiqué du ministère.

Cette initiative s'inscrit dans le cadre «d'une approche participative à travers laquelle la commission nationale multisectorielle chargée de gestion de la saison estivale, vise à associer les citoyens en leur permettant d'émettre leurs avis et observations sur l'organisation de la dernière saison estivale et les multiples mesures prises par cette commission sous l'égide du ministère».

Ce questionnaire permettra d'évaluer objectivement la saison estivale passée, définir les éventuelles insuffisances et s'atteler à les corriger à travers le plan d'action de préparation de la prochaine saison élaboré par ladite commission, et ce pour promouvoir les prestations.