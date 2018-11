Carte nationale d’identité biométrique : Vers l’intégration des données du livret de famille

Dans le cadre de la modernisation et rapprochement de l'administration du citoyen, une réflexion sera engagée, prochainement, pour l’intégration des données du livret de famille dans la Carte nationale d’identité biométrique (CNIBE). En effet, «le ministère de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire se penche actuellement sur le développement de la Carte nationale d’identité biométrique (Cnibe) en lui intégrant les données de plusieurs autres documents», a affirmé hier à la presse, le secrétaire général du ministère. M. Salah Eddine Dehmoune a indiqué que des directives ont été données afin de définir les priorités en matière de développement d’applications fonctionnelles sur la CNIBE, notamment, le livret de famille électronique, une application santé ainsi que la carte d’électeur, comme cela se passe un peu partout dans les pays développés.

«L’objectif est de faciliter toutes les opérations administratives qui concernent le citoyen algérien», a-t-il dit, ajoutant qu’«il y a une forte et réelle volonté politique pour accompagner ces projets structurants et atteindre une administration électronique sans documents administratifs». Le responsable a affirmé que cette démarche vise à doter chaque citoyen d'un numéro d'identification national qui sera unique. Ce numéro sera «une référence pour toutes les bases de données au niveau de tous les secteurs». Il y a lieu de souligner dans ce contexte, que l’ancienne carte d’identité verte n’est plus délivrée au niveau des APC. Ces dernières sont, au fur et à mesure, systématiquement remplacées par les cartes biométriques. Une opération généralisée à travers toutes les mairies du pays, mais qui se fait progressivement, et de manière gratuite. Aussi, l’ancien modèle continuera donc de circuler jusqu’à épuisement des opérations de renouvellement, sachant que la date de validité de la carte nationale d’identité est de dix ans. C’est d’ailleurs dans cette optique que lors d’une réunion de coordination tenue le 27 octobre dernier avec les responsables de son département, le ministre l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire, M. Noureddine Bedoui, a appelé les cadres des collectivités locales à mettre les bouchées doubles au niveau des grands chantiers initiés par son secteur pour parachever l’opération engagée de modernisation de l’administration.

La Carte nationale d’identité constitue le cheval de bataille du ministère de l’Intérieur. Le ministre a estimé que «cette carte est l’axe de toute opération de modernisation engagée, d’autant qu’elle comprend un numéro national pour chaque citoyen qui permet d’effectuer toute opération dans d’autres secteurs». «La carte biométrique est la clé de l’administration électronique», a-t-il dit, «et cela eu égard à tous les services aussi divers qu’utiles qu’offre ce document». Le ministre a appelé les citoyens «à demander la carte d’identité biométrique auprès des assemblées populaires communales (APC) au vu de son importance majeure dans les futures opérations électroniques à travers les différentes prestations», expliquant que celle-ci contient «des applications qui seront prochainement exploitables» En Algérie, le cap des 10 millions de cartes biométriques a été dépassé à la fin de l’année dernière. L’opération de sa délivrance permettra la numérisation de trente millions de cartes d’identité classiques. Le retard, accusé dans le processus de cette généralisation, est imputé, essentiellement au peu d’empressement des citoyens et citoyennes quant à la récupération de leurs nouvelles cartes auprès des APC malgré les efforts du ministère par l'envoi de «SMS» aux concernés. A ce titre, le ministère de l’Intérieur a appelé l’ensemble des citoyennes et citoyens détenteurs d’une carte nationale d’identité (classique) arrivant à expiration avant la fin de l’année 2018 ainsi que les candidats au baccalauréat à se rapprocher des daïras et communes pour effectuer une demande de Carte Nationale d’Identité Biométrique Electronique

Sarah A. Benali Cherif

-------------------------

Les efforts de modernisation de l’Administration salués par la presse allemande

Les réformes introduites, par le gouvernement algérien, pour améliorer le service public et rapprocher davantage l'Administration du citoyen, ont été saluées par le magazine allemand spécialisé Business & Diplomacy, dans sa dernière édition. La publication, très prisée dans les milieux d'affaires et diplomatiques en Allemagne, a consacré un article au projet de modernisation des services publics administratifs en Algérie, qu'elle n'a pas manqué de qualifier de «prestigieux», eu égard aux moyens importants affectés par le ministère de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire à sa mise en œuvre.