Conférence nationale du Groupe Sonatrach à Hassi Messaoud : Pacte de stabilité

De notre envoyé spécial : Karim Aoudia

Les gestionnaires du Groupe Sonatrach et ses élus au sein de ses structures syndicales, de même que les représentants des travailleurs de la compagnie au sud du pays ont adopté, hier, une motion spéciale de soutien dans laquelle ils sollicitent, non sans arguments et conviction, le Président de la République à se présenter aux prochaines élections présidentielles pour poursuivre son œuvre à la tête de l’Etat. Lue par le SG du syndicat national de l’entreprise M. Khellaf Djerroud, cette motion a été prononcée à Haoudh El-Hamra, en présence du PDG de la Sonatrach, M. Abdelmoumem Ould Kaddour, du SG de l’UGTA, M. Abdelmadjid Sidi Saïd, du président du FCE, M. Ali Haddad, et du wali d’Ouargla, M. Abdelkader Djellaoui. A l’ordre du jour de cette rencontre, la tenue de la Conférence nationale du Groupe Sonatrach avec son événement phare, la signature de «Pacte de stabilité et de développement» par le Pdg de Sonatrach, le SG de l’UGTA et représentant de la Fédération nationale des travailleurs du pétrole, de gaz et de la chimie, M. Hamou Touahria. Ce document concrétise l’entente entre la direction générale du Groupe pétro-gazier et ses structures syndicales représentant ses différentes filiales et souligne l’engagement des deux parties à préserver à cette harmonie et à promouvoir le recours à une concertation sereine et au dialogue. «C’est un moment béni, et je salue ce pacte, le premier du genre à se concrétiser au sein d’une entreprise publique, fleuron de l’économie nationale», fait savoir le SG de l’UGTA. «C’est une journée historique pour tous les travailleurs du pétrole et du gaz», indique pour sa part le SG de la FNTPGC. «Avec le Syndicat de l’entreprise, nous formons une seule équipe déterminée à aller de l’avant et à relever d’autres défis. C’est plus qu’une simple relation entre la direction générale et son partenaire syndical, nous sommes de la même famille», renchérit le Pdg de Sonatrach.

A l’unanimité, ces intervenants ont inscrit l’aboutissement de ce pacte qui renseigne sur le climat de sérénité prévalant au sein de la Sonatrach sur le registre des acquis de la paix et de la stabilité consacré sous la gouvernance judicieuse du Président de la République. A ce titre, rappelons que l’UGTA, tout comme le FCE, sont deux organisations qui ont consolidé manifestement par leur adhésion le Front populaire solide auquel le Chef de l’Etat a appelé dans son message à la nation du 20 août dernier. «Nous sommes les soldats de la stabilité, et pour nous la paix, ce précieux trésor acquis grâce à la courageuse décision du Président de la République de réconcilier les Algériens entre eux et d’éteindre ainsi le feu de la fitna, nous a grandement ouvert les portes pour que l’Algérie retrouve sa place sur la scène internationale, non sans valoriser l’attractivité du pays, aujourd’hui convoité par de grandes compagnies pour y investir» a affirmé M. Sidi Saïd. Il se dit convaincu en outre que l’ensemble des travailleurs affiliés à l’UGTA aspirent à la poursuite de l’œuvre du Président de la République.

Pour sa part, le Pdg de Sonatrach a rappelé que l’attentat de Tiguentourine, en 2013, «a fait beaucoup de mal» à l’Algérie, plus particulièrement à la compagnie qu’il dirige du fait qu’au lendemain de cette agression, nombre de compagnies étrangères ont déserté le pays. Aujourd’hui la donne a changé, a-t-il ajouté, précisant que les avancées consacrées en matière de sécurité et de stabilité ont fait que ces mêmes compagnies reviennent en force en Algérie, comme cela s’est confirmé lors du dernier sommet sur l’avenir énergétique qui a réuni les leaders mondiaux du domaine.

K. A.