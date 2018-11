Le PDG du Groupe Sonelgaz : « La production d’électricité couvre l’ensemble de la demande nationale »

M. Mohamed Arkab qui s’exprimait lors d'une conférence de presse organisée en marge d'une rencontre régionale des cadres de la RDO (Région de Distribution de l'électricité et du gaz de l'Ouest), a également révélé que l’objectif du groupe est d'accroître cette production à 22.000 MGW et d'en exporter vers les pays voisins, ceci passant, a-t-il expliqué, par l'application d'un programme ambitieux qui s'étale jusqu'en 2021.

Il convient de signaler, dans ce contexte, que durant ces dernières années, «une nette amélioration de la fourniture de l’énergie électrique a été enregistrée». Cela a d’ailleurs été mis en relief par le PDG de Sonelgaz qui soutient que les programmes de développement affectés au bénéfice des différentes wilayas depuis janvier 2015 ont permis de réduire et de manière «significative» les coupures d’électricité signalées particulièrement durant l’été. Notons dans ce sillage qu’au titre de ces programmes dans l’ensemble des régions du pays, plus de 300 nouveaux postes de transformation électrique ont été installés entre l’espace de deux années seulement, soit, entre 2015 et 2017. Ces équipements ont contribué à porter le taux de couverture nationale en cette énergie à l’échelle nationale à 99%. L’on saura également que pas moins de 2.000 projets de raccordement au réseau électrique d’une centaine de pôles urbains, sont actuellement en cours de réalisation à l’échelle nationale.

La réception de ces opérations permettra, en fait, de renforcer la sécurisation de l’alimentation électrique dans les wilayas du pays et contribuera, dans le futur, à améliorer la qualité de service. A court terme, l’objectif de l’entreprise est d'améliorer la qualité de services et de renforcer le réseau de distribution pour satisfaire la demande croissante dans les différentes wilayas du pays, dans divers secteurs d’activité, à l’instar des secteurs industriel et agricole, comme mis en relief d’ailleurs par le PDG du Groupe Sonelgaz.



Sonelgaz réalisera 34 km de réseau haute tension à l’horizon 2021



L’autre remarque importante à retenir c’est qu’à l’horizon 2021, «la Société nationale de l'électricité et du gaz (Sonelgaz) prévoit la réalisation de 34 km de réseau haute tension».

Par ailleurs et en ce qui concerne les créances du Groupe, il sera mis en avant que celles-ci sont en baisse. En effet, les dettes chiffrées actuellement à 60 milliards DA à l'échelle nationale, s’élevaient auparavant à 86 milliards DA. Le PDG de Sonelgaz qui insiste sur l’importance et l’impérieuse nécessité de recouvrer ces créances, notera que cela devrait, en fait, permettre au groupe d’atteindre ses objectifs de développement, de mener ses investissements et de rémunérer ses employés. «Nous organisons ces rencontres régionales afin de sensibiliser les cadres du groupe et les travailleurs sur le recouvrement des créances, car cet argent sert à conduire de nouveaux projets pour améliorer les prestations», poursuit M. Mohamed Arkab, relevant dans ce cadre que le volume des investissements dans les réseaux de l'électricité et du gaz a atteint 380 milliards DA, en 2017.

Le PDG du groupe Sonelgaz précise, dans ce contexte, que les rencontres régionales permettent de dresser un bilan des activités et de multiplier les efforts pour améliorer le service public et de fournir l'énergie électrique et le gaz de qualité et dans les meilleures conditions.

Cette rencontre a également été mise à profit pour appeler les travailleurs à fournir davantage d'efforts pour atteindre les objectifs tracés par le groupe Sonelgaz.

Soraya Guemmouri