Inauguration de la centrale électrique en énergie solaire de Labiodh Sidi cheikh : Une fierté pour le pays

Le ministre de l’Energie, Mustapha Guitouni, a inauguré hier la centrale électrique en énergie solaire dans la commune de Labiodh Sidi Cheikh (130 km au sud d’El Bayadh). Cette infrastructure, d'une capacité productive de 24 mégawatts, est «un acquis réel et une fierté pour le pays», a déclaré le ministre lors de sa visite d’inspection dans la wilaya d’El Bayadh.

Cette station, qui s’étend sur une superficie de 40 hectares et d'un coût de réalisation estimé à 4,3 milliards DA, contribue à la création de 39 postes d’emploi pour les jeunes de la région, dont 10 ingénieurs dans le domaine des énergies renouvelables. L’objectif du secteur de l’énergie dans le domaine de l'électricité d'origine solaire est d’atteindre une production de 22.000 mégawatts à moyen et long termes, a indiqué Mustapha Guitouni, soulignant que cette démarche de l’Etat s'inscrit dans le cadre du programme du Président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika, dans le domaine de la production électrique par les énergies renouvelables. Par ailleurs, il a évoqué le programme de soutien des éleveurs et des agriculteurs en matière d'électricité avec la fourniture d’électricité par panneaux photovoltaïques, surtout dans les zones éloignées du réseau électrique. A ce titre, le ministre a instruit les responsables locaux de son secteur d'élaborer, en collaboration avec les services agricoles, des études pour alimenter les agriculteurs résidant à proximité des réseaux électriques. Dans la ville de Labiodh Sidi Cheikh, M. Guitouni a donné des instructions aux services de la wilaya pour mettre au point une étude urgente portant sur l’approvisionnement de la population d’El Bnoud (200 km au sud d’El Bayadh) en gaz avec la réalisation d’une station de stockage du gaz propane au profit de 3.000 habitants.

Cette commune reste la seule qui n’est pas couverte en gaz de ville sur les 22 collectivités que compte la wilaya. Le taux de raccordement au réseau de gaz de ville dans la wilaya est estimé à 85%. Par ailleurs, Mustapha Guitouni a inspecté, dans la commune de Labiodh Sidi Cheikh, le projet d’augmentation de la capacité du centre de basse tension de distribution publique du gaz naturel de 5.000 mètres cubes à 10.000 m3. Les travaux devront s’achever dans les prochains jours. En outre, le ministre a inauguré la station Naftal qui a fait l'objet de travaux de modernisation. Dans la commune de Chellala, il a inspecté le projet de réalisation d’un dépôt d’hydrocarbures, relevant du secteur privé, avec une capacité de stockage globale de 5.000 m3 en vue d’assurer une alimentation permanente et régulière de la zone sud de la wilaya, selon les explications reçues sur place. Le projet d'un coût de 680 millions DA a atteint un taux d’avancement de 60%. Le programme de visite du ministre qui se poursuit dans la wilaya comporte l’inauguration d’un centre d’installation d’équipements Sirghaz et la mise en service du réseau de gaz de ville au profit de 100 foyers à Thénia au chef-lieu de wilaya.