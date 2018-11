Grande mosquée d’Alger : Livraison prochaine de la salle de prière

Alors que la phase des gros œuvres est pratiquement achevée, et que toutes les façades extérieures ont été revêtues de très beaux matériaux, la salle de prière de la Grande mosquée d’Alger est, elle aussi, en passe d’être livrée, plus exactement « d’ici le mois de décembre prochain», a annoncé une source bien informée auprès du ministère de l’Habitat.

Cette information intervient après que le ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville, Abdelwahid Temmar qui a effectué une visite sur site d’inspection du chantier de la Grande mosquée récemment, où il a invité les entreprises intervenant sur ce projet, à redoubler d’efforts afin de livrer ce gigantesque projet dans les délais réglementaires.

En effet, la nécessité de rattraper les retards accumulés a fait que les responsables des différents départements ministériels ont été amenés à donner des instructions relatives au respect du calendrier, de la qualité du travail et à la concertation continue et quotidienne en vue d’éviter les retards et les entraves qui pourraient intervenir sur le chantier.

La mise en place par l’ Agence nationale de réalisation et de gestion de la Grande mosquée d’Alger (Anargema) d’un calendrier portant la délimitation des délais prévus pour la réception des différentes sections du projet, vient illustrer la détermination des pouvoirs publics à être au rendez-vous des échéances fixées.

Ce projet devrait être réceptionné définitivement d’ici l’année prochaine après le parachèvement des travaux d’aménagement extérieur, du minaret, des logements de fonction et le siège de l’administration général, selon les instructions et recommandation du ministère de l’Habitat.

«L’architecture artistique du décor intérieur et extérieur doit refléter le cachet algérien authentique et le style islamique», c’est l’une des recommandations du ministre de l’Habitat, ce qui atteste de l’importance particulière accordée à l’architecture authentiquement algérienne reflétant le patrimoine culturel du pays.

A rappeler que près de 3.300 ouvriers, toutes spécialités confondues, contribuent à la réalisation de ce projet 24h/24h, une vraie course contre la montre.



À quoi ressemble la salle de prière ?



Véritable ouvrage d’art, la salle de prière s’étend sur une superficie de 20.000 m2, et peut accueillir 120.000 fidèles en même temps, avec son immense esplanade. Au fond de la gigantesque salle fermée, se trouve un imposant mihrab, orienté vers la Qibla, qui sera réalisé en marbre, céramique et plâtre peint de multiples couleurs et d`une finition brillante avec une touche rustique. A proximité du mihrab se trouve le minbar, une sorte d’escabeau en bois de cèdre, d’une splendide sculpture.

Cette grande salle comporte 618 colonnes octogonales, décorées de marbre avec des veinures d’un blanc éclatant, servant de pilier à l’édifice, qui, malgré ses grandes dimensions, est aéré et très lumineux.

M. Temmar a indiqué récemment, que le lustre principal a été installé, à côté des 89 autres petits lustres qui donneront certainement une extrême élégance à ce bijou architectural, s’ajoutent à cela les six kilomètres d’écritures calligraphiques, gravées sur du marbre et de la pierre avec un système de laser, qui viendront décorer la salle de prière ainsi que les différents autres édifices de la mosquée. Le toit de la salle de prière, qui s’élève à une hauteur de 45 mètres, supporte, quant à lui, une immense coupole d’un diamètre de 50 mètres culminant à une hauteur de 70 mètres.

Vu de l’extérieur, le minaret à hauteur de 265 m abritera, entre autres, dans ses 43 niveaux, un espace d’accueil, un musée d’art et d’histoire de l’islam réparti sur 15 niveaux en plus d’un centre de recherche sur l’histoire de l’Algérie.

Rappelant que la première pierre de ce projet d’envergure a été posée par le Président Bouteflika le 31 octobre 2011 et sa livraison est prévue pour le courant de l’année 2019. Confié à l’un des géants mondiaux en la matière, la China State construction ENRG (CSCEC), en l’occurrence, le projet de la Grande mosquée d’Alger est déjà qualifiée de perle architecturale, dont le rayonnement devrait être international.

Ainsi, plus qu’un lieu de culte, la Mosquée d’Alger est aussi un centre de rayonnement culturel qui permettra de rétablir l’image d’un islam des Lumières et participera activement à mettre fin ainsi aux stéréotypes négatifs sur notre magnifique religion et ses préceptes aux valeurs hautement humaines qui, une fois mises en évidence, vont laisser place à une vision claire et fidèle d’une religion de vivre ensemble.

Tahar Kaidi