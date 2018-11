Haut conseil de la langue arabe : « Promouvoir la langue arabe pour conforter sa place dans la société »

Le président du Haut Conseil de la langue arabe (HCLA), Salah Belaïd, a souligné, hier, la détermination de son instance à promouvoir la langue arabe, pour conforter sa place et lui permettre de relever les défis de la mondialisation dans la société de connaissance.

Présidant l'ouverture d’un colloque national sur le thème «La société algérienne à travers la réalité linguistique», organisé à la Bibliothèque nationale d’El- Hamma, M. Belaïd a souligné l'attachement du Conseil à «promouvoir la langue arabe, en renforçant la production cognitive dans cette langue et en généralisant son utilisation dans divers domaines des sciences et de la technologie». Rappelant les publications du Conseil et réalisations accomplies, en collaboration avec les différents départements ministériels, M. Belaïd a souligné l'attachement de son instance au développement des domaines et mécanismes d'utilisation de la langue arabe, pour lui permettre de relever les défis de la mondialisation et conforter sa place parmi les différentes langues du monde. Il mettra l'accent sur l'impératif «d'asseoir les supports de la sécurité linguistique, pour préserver la langue arabe, qui constitue un aspect fondamental de l'identité nationale». Il a appelé, à cet effet, les différentes parties à «contribuer à la mise en place de ces supports et au renforcement du produit intellectuel en langue arabe».

Pour le Dr Belaïd, «la sécurité linguistique et culturelle a un rapport direct à la langue et à la culture adoptées par la société», mettant en valeur «la sécurité des idées qui sont multiples et n’ont pas une cohésion». C’est pourquoi la sécurité de la culture «ferme la porte du désaccord». «Il est important, ajoute le conférencier, d’enraciner la culture locale de la société et de la défendre». Le premier responsable du HCLA a ajouté que «l’usage de deux langues officielles par l’État algérien est une diversité culturelle productive, et donne plus de flexibilité à l’ouverture nationale et mondiale», précisant que «la langue et la culture sont deux faces d’une même pièce.»

Le président du HCLA estime que l’amélioration du niveau de la langue arabe exige essentiellement des études sérieuses, pour identifier les failles et faciliter la traduction des différentes sciences. Faisant remarquer l’existence d’un manque à gagner pour une meilleure intégration de la langue arabe dans l’outil informatique, M. Belaïd a indiqué qu’une commission a d’ores et déjà entamé son travail pour le développement de logiciels en langue arabe. Il va de soi que le développement de l’intelligence industrielle en langue arabe devrait contribuer, à coup sûr, à enrichir les dictionnaires de langue arabe.

Salah Belaïd a précisé que le HCLA est une instance de proposition. Il a rappelé que cette instance se met à la disposition de tout secteur ayant besoin de son expérience, affirmant que son institution avait procédé à la publication de guides fonctionnels sous forme de dictionnaires et glossaires, dans les domaines administratif, scientifique, technologique et technique.

Le travail intellectuel du HCLA s’effectue, pour rappel, dans le cadre de commissions, lesquelles sont composées de différents universitaires, spécialistes et experts. Ces commissions ont pour mission d’apporter des solutions rapides pour la promotion de cette langue. Elles ont, entre autres missions, à court terme, d’intégrer la langue arabe dans le domaine des services, en concluant des partenariats avec les différents secteurs concernés. Cette démarche vise, notamment, à introduire la langue arabe dans les réseaux sociaux et professionnels. À long terme, l’autre mission assignée à ces commissions est de soutenir une formation de qualité en langue arabe et en faire usage dans la traduction scientifique. La rencontre, initiée hier au Forum d’Echaâb, s’inscrit dans le cadre des festivités de célébration de la Journée mondiale consacrée à la langue arabe, le 18 décembre de chaque année.

Salima Ettouahria