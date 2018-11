Education nationale : Le dépôt des dossiers de retraite fixé au 29 novembre

Le ministère de l'Éducation nationale vient de fixer au 29 novembre 2018, la date limite pour le dépôt des dossiers de retraite et les demandes des travailleurs pour le départ en retraite. Ainsi, les employés souhaitant partir en retraite sont tenus de soumettre leur dossier aux directeurs de leur établissement scolaire, pour qu’ils le dépose au niveau des bureaux de retraite dans les délais impartis. Une fois l’échéance expirée, «aucun dossier ne sera accepté», a averti le ministère, et ce pour pouvoir comptabiliser les postes vacants et se préparer pour la prochaine rentrée scolaire. À cet effet, le ministère de l'Éducation a donné instruction aux directions de wilaya à l’effet de procéder au recensement des postes qui seront disponibles suite à ces dépôts de dossier de départ à la retraite. Pour les fonctionnaires relevant des rangs pédagogiques et de l’administration, dont les demandes ont été déjà déposées et acceptées, leur date de départ est prévue à la fin de l’année 2018.

Le ministère précise que cette opération intervient conformément à la loi n° 16-15 datée du 31 décembre 2016, modifiant et complétant la loi no 1283 du 2 juillet 1983, relative à la retraite. De ce fait, les directions de l'éducation sont tenues d'informer les employés et fonctionnaires du secteur qui ont atteint l’âge légal de retraite de déposer leur dossier avant le 29 novembre.

Le ministère de l'Éducation nationale a défini la catégorie des fonctionnaires concernés par cette mesure. Il s’agit du personnel relevant du secteur dont l’âge a atteint au moins 60 ans pour les hommes et de 55 ans pour les femmes. Néanmoins, une exception a été accordée aux dossiers de retraite de femmes âgées de 52 ans qui ont travaillé dans le secteur de l’Éducation, à condition que celles-ci aient au moins 3 enfants âgés de 9 années et plus. Cette instruction permet également aux employés de choisir de poursuivre leur travail au sein de leur établissement, pour un délai de 5 ans après l’âge légal du départ à la retraite. Concernant les employés qui bénéficieront d'une pension de retraite dans l’immédiat, le département de l’Éducation exige l'achèvement d'une période de travail aboutissant au paiement de cotisations d’au moins de 32 années et que la personne concernée soit âgée de 59 ans en 2018, et ce à titre exceptionnel. Par ailleurs, et pour combler le déficit occasionné, notamment par ces départs en retraite, le ministère de l’Éducation nationale avait lancé, en juin dernier, un concours pour le recrutement d’enseignants du primaire et des administrateurs. Un concours où pas moins de 740.000 candidats se sont inscrits. Il faut savoir que sur les 8.586 postes à pourvoir, 3.378 postes concernent les enseignants du primaire, avec 2.377 enseignants en langue arabe, 797 professeurs spécialisés en langue française et 204 enseignants en langue amazighe. Pour les grades administratifs, il est prévu le recrutement de 239 conseillers d’orientation et de guidance scolaire et professionnelle, 213 pour les intendants, 694 postes pour les intendants adjoints, 2.265 autres postes pour les superviseurs de l’éducation, 300 pour les laborantins principaux et 1.407 pour les laborantins. Par ailleurs, la direction générale de la Fonction publique a donné récemment le feu vert au ministère de l’Éducation nationale afin de procéder au recrutement des enseignants des deux cycles, moyen et secondaire, toutes matières confondues.

Des enseignants reçus au titre du concours de recrutement d’enseignants 2017, mais qui étaient sur les listes de réserve, pour combler le manque d’enseignants enregistré dans certaines matières. De fait, le ministère de l’Éducation peut avoir recours à ce genre de recrutements tout le restant de l’année en cours, puisque les listes de réserve resteront ouvertes jusqu’au 31 décembre 2018.

La ministre de l’Éducation a également mis en avant le fait que l’opération de recrutement tient compte du «mérite et du classement», en exploitant d’abord la liste de wilaya inscrite dans la plate-forme de recrutement de l’année 2017, puis la liste nationale. Notons qu’en 2017, pas moins de 10.000 enseignants et 4.000 agents administratifs ont été embauchés, dans le cadre d’un recrutement externe, auquel avaient participé plus de 700.000 candidats, outre la promotion de 45.000 employés, à l’issue d’un examen professionnel.

Kamélia Hadjib