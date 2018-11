Institut des sciences économiques et commerciales de Mila : Les étudiants en grève

Les étudiants de l’Institut des sciences économiques et commerciales et sciences de la gestion du Centre universitaire Abdelhafid-Boussouf sont entrés en grève, hier, en signe de contestation contre ce qu’ils ont qualifié d’«injustice dans la répartition des postes de master entre les différentes spécialités de l’Institut».

Selon M. Borhaneddine Boussouf, président du bureau de wilaya du Real (Rassemblement des étudiants algériens libre), organisateur de ce mouvement de contestation, «la répartition des postes de master, ouverts au titre de la saison 2018-2019, était injuste envers les spécialités englobant un nombre élevé d’étudiants». Il a ajouté que cette répartition, qualifiée «d’arbitraire», pénalise, notamment les étudiants diplômés de la filière comptabilité et fiscalité, au nombre de 118, «qui n’ont bénéficié que de 50 postes en master», alors, a-t-il poursuivi, que «d’autres filières ont bénéficié de plus de postes». M. Boussouf a attesté que cette préoccupation estudiantine a été «à maintes reprises soulevée auprès de l’administration du centre universitaire», indiquant qu’«aucune suite n’a été donnée». Le directeur de l’Institut des sciences économiques et commerciales et sciences de la gestion, ainsi que le vice- recteur chargé des études en postes de graduation et de la formation continue au même institut ont affirmé à l’APS, que le recteur du Centre universitaire Abdelhafid- Boussouf, injoignable, était seul habilité à donner des précisons sur le sujet.