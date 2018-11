Le ministère de l’Enseignement supérieur : « Le dialogue avec les partenaires agréés n’a jamais été rompu »

Le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a affirmé, hier, que «le dialogue avec l’ensemble des partenaires sociaux agréés n’a jamais été rompu».

Il a indiqué que «le secrétaire général du Syndicat national autonome des personnels de l’administration publique (SNAPAP) a été reçu à plusieurs reprises à l’Office national des œuvres universitaires, et, au ministère, par le conseiller du ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, chargé des associations estudiantines et syndicats agréés du secteur», précisant que les services compétents du ministère «ont reçu, le 21 octobre, dernier une correspondance émanant du Secrétaire général du SNAPAP portant réforme du bureau de la Fédération nationale des personnels de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique (FNPES) concernant les personnels du secteur des Transports, et non les personnels de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique».

Le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique avait auparavant affirmé que le dialogue avec tous les partenaires sociaux «demeure ouvert, et nous tenons à tenir des réunions régulières avec les syndicats tous les trois mois». Pour sa part, la Fédération nationale des personnels de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique (FNPES), affiliée au SNAPAP, a appelé, hier, le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique à «prendre en charge ses revendications socioprofessionnelles».

Dans ce sens, le président de la Fédération, Rachid Dahmani, a mis l’accent sur la nécessité de «débattre et de prendre en charge graduellement les revendications socioprofessionnelles soulevées, particulièrement la titularisation des travailleurs contractuels, l’actualisation des modes de nomination aux postes supérieurs et la révision de la grille des primes pour augmenter le pouvoir d’achat des travailleurs du secteur, notamment ceux relevant des corps communs».