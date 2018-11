Projet de coopération avec l’UE : Lancement du « Campus Tour » dans les universités algériennes

La délégation de l'Union européenne en Algérie et le projet EU Neighbours South lancent, à partir du 6 novembre, un «Campus Tour» ciblant trois universités algériennes, annonce la délégation. Ce «Campus Tour», qui implique également le programme Erasmus et l'association Sidra, sera entamé à l'université Amar-Telidji (Laghouat), puis visitera celle de Badji-Mokhtar (Annaba), le 8 novembre, et se clôturera par l’École nationale supérieure d'agronomie (Alger), le 11 novembre, détaille la même source.

Il a pour objectif, est-il expliqué, de «sensibiliser les étudiants aux diverses opportunités offertes par les projets de l'UE», et aura pour thème «Entrepreneuriat et Industrie créatifs», permettant aux jeunes Algériens bénéficiaires de projets financés par l'UE de partager leurs «histoires singulières de réussite avec d'autres jeunes étudiants, afin de les inspirer et de les encourager» dans ce sens.

«Dans chaque université, des expositions des projets de l'UE favoriseront, pour leur part, le réseautage avec les étudiants, pour que ces derniers prennent conscience de leurs activités en cours, et surtout des opportunités à même de booster leur cursus ou leur parcours, et ce dans divers secteurs de création», a ajouté la même source, qui annonce aussi un concours photos et une animation musique pour ce programme. «Lancé en novembre 2005, pour une période de quatre ans, le projet EU Neighbours South (voisins sud de l'UE) vise à sensibiliser les jeunes citoyens et à faire connaître les valeurs de l'UE dans les pays voisins du bassin méditerranéen», conclut le communiqué.