9e édition du festival du Tapis d’Ath Hicham : Préserver le métier de tissage

La neuvième édition du festival culturel local du tapis d’Ath Hicham s’est ouverte hier à la maison de la culture Mouloud-Mammeri de Tizi-Ouzou avec la participation de trente tapissières de la wilaya de Tizi-Ouzou et d’autres tisserandes venues de dix autres wilayas du pays.

Le coup d’envoi de cette nouvelle édition a été donné par le wali Abdelhakim Chater, en présence des membres de l’exécutif de l’APW et de la wilaya ainsi que des élus locaux et nationaux.

Cette édition, qui se poursuivra jusqu’au 7 du mois courant, est dédiée à deux doyennes du métier à tisser du village Ath Hicham, en l’occurrence Houria Ben Ouamer et la défunte Ghenima Ait Issaâd, deux tapissières ayant fortement contribué à la préservation de ce métier ancestral faisant partie intégrante du patrimoine culturel de notre pays, selon le commissaire de ce festival culturel local du tapis d’Ath Hicham, Mokrane Ould Belaid.

Lors de son allocution d’ouverture de cette édition placée sous le haut patronage du ministre de la culture, le wali de Tizi-Ouzou, Abdelhakim Chater, a rassuré les participants quant à la disponibilité des pouvoirs publics à accompagner les tisserandes de la wilaya pour continuer à perpétuer ce métier de tissage et maintenir toujours la notoriété d’acquis, le tapis d’Ath Hicham en particulier et de la wilaya en général. Le wali a également rendu hommage à toutes les tapissières présentes à cette édition ainsi qu’aux artistes invités, notamment les célèbres chanteurs Akli Yahiatene et Belaid Tagrawala. Youcef Aouchiche, P/APW de Tizi-Ouzou, a, lui aussi, exprimé la disponibilité de l’Assemblée qu’il préside pour apporter le soutien nécessaire aux organisateurs de ce festival pour que le tapis de Ath Hicham connaisse un essor important remarquable et devenir un digne ambassadeur de la région à travers le monde.

Le commissaire de ce festival, Mokrane Ould Belaid, a, pour sa part, rendu un vibrant hommage à toutes les tisserandes et au ministre de la culture et aux autorités locales qui ont grandement contribué à assurer la pérennité à ce festival qui vise, selon lui, la pérennisation du métier artisanal de la tapisserie et à promouvoir le tapis traditionnel d’Ath Hicham, réputé pour son originalité et ses motifs berbères.

Ce festival, a-t-il ajouté, constitue aussi une opportunité aux tisserandes pour écouler leurs produits sur place aux visiteurs.

Un programme riche et varié qui s’étalera sur les cinq jours de ce festival est concocté par les organisateurs, dont entre autres, une séance d’estampillage de tapis avec le centre de Tipasa, la réalisation d’une fresque sur le tissage par l’école des beaux-arts d’Azazga et un concours du meilleur tapis.

Bel. Adrar