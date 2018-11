Création d’un groupe d’expertise « SAE-Exal » : Le dossier au niveau du Conseil national de la concurrence

La Société algérienne d'expertise, filiale de la SAA, et Exal (Expertise Algérie), appartenant à la Compagnie algérienne d'assurances et de réassurances (CAAR), la Compagnie centrale de réassurances (CCR) et la Compagnie algérienne des assurances (CAAT), créeront prochainement un groupe d’expertise. «Le dossier est au niveau du Conseil national de la concurrence», a annoncé Nacer Saïs, PDG de la Société algérienne d’assurances, joint hier au téléphone.

Le passage par le CNC, précise-t-il, est «une obligation». Ce groupe, une fois né, s’occupera non seulement des accidents automobiles, explique M. Saïs, mais verra son intervention élargie à d’autres créneaux, comme le pétrole, le gaz, l’aviation et le secteur maritime, pour lesquels, «en cas de sinistres, le pays fait toujours appel aux experts internationaux». À propos du marché des assurances, M. Saïs a estimé qu'il faut se baser sur les délais des indemnisations et la qualité des services prodigués aux assureurs, en regrettant que certaines compagnies d'assurances préfèrent miser sur les prix des prestations, pour attirer les clients, au détriment de la qualité des prestations.

La société qu’il préside, comptant 2 millions d'assurés, a réalisé un chiffre d'affaires tutoyant les 27 milliards de dinars, en 2017. Tout récemment, la SAA a inauguré son nouveau siège social, implanté au quartier des Affaires à Bab Ezzouar. Dans son discours, M. Saïs avait souligné que c’est «le premier jalon d’un vaste programme de modernisation de nos infrastructures (…) L’image que renvoie cet investissement va au-delà des aspects financiers et patrimoniaux ; elle marquera en effet une étape importante dans la vie de la société qui impactera, certainement, son avenir dans le renouveau et l’adaptation». Étant sur une excellente dynamique, la SAA compte poursuivre résolument son développement, à travers la mise en œuvre des actions retenues dans son plan stratégique.

Il est question de la modernisation de ses processus de gestion, à travers le perfectionnement du système d’information de la société, l’intégration de la transformation digitale, la consolidation des connaissances et des acquis professionnels de ses employés, et l’amélioration de son offre d’assurance et de ses prestations de services. Rappelons que le ministre des Finances, Abderrahmane Raouya, présent à l’inauguration du nouvel édifice de la SAA, a déclaré que les assurances constituent l’un des acteurs les plus dynamiques, comme en témoignent l’évolution de la production commerciale et la diversité des produits proposés par les compagnies à une clientèle davantage exigeante. Relevant une «évolution notable» de la production globale du secteur, passant de 1,3% en 2016 à 3% en 2017, le ministre n’a pas manqué à souligner qu’une «meilleure discipline du marché en matière de souscription des risques, une réduction des délais de règlement des sinistres, un recours plus marqué aux nouvelles technologies de l’information et de la communication sont autant d’instruments auxquels les compagnies doivent recourir afin d’améliorer leur intervention, et, par conséquent, le niveau de développement du marché algérien des assurances».

Fouad Irnatene