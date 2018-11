SUD-AGRO INDUSTRIES : Un pôle régional agroalimentaire en perspective

SUD-AGRO INDUSTRIES est un Salon dédié à l’agriculture dans la région sud du pays, ses potentialités et ses perspectives dans le sillage du plan d’action du gouvernement. Organisé par ETS BEKAKRA EXPO, en partenariat avec la Chambre d’agriculture de Ghardaïa et la CCI M’ZAB, du 6 au 8 novembre, au palais des Expositions de Bouhraoua (Ghardaïa), sur le thème «Les industries agroalimentaires, outils d’innovation de l’agriculture», cet évènement, qui réunira les acteurs et professionnels de l’industrie agroalimentaire, les services aux entreprises, le machinisme agricole, l’agrofourniture, les fruits et légumes, et l’élevage, est appelé à mettre en avant les efforts de l’État en matière d’encouragement et de soutien à l’activité agricole, au niveau de cette région qui a prouvé ses capacités à s’imposer dans l’effort national de croissance, avec des résultats prometteurs et optimistes pour l’avenir du secteur.

Dans cette optique, le Salon abordera une série de thématiques, à savoir la relance de l’industrie agroalimentaire, la mise à niveau et la modernisation des entreprises, la contribution de l’industrie agroalimentaire à la sécurité alimentaire et le développement durable, l’enjeu des exportations hors hydrocarbures et le rôle de l’industrie agroalimentaire dans la réduction de la facture des importations.

Le Salon traitera également des moyens d’accroître la part des exportations des produits alimentaires, et la possibilité de créer un pôle régional économique agroalimentaire. Un projet qui rendrait service à toute la région du Sud, dont le potentiel, non encore exploité d’une manière optimale, est révélateur de performances certaines en matière de productivité et de rendement, d’où l'intérêt particulier affiché par l’État pour le développement de l’agriculture saharienne. Une ambition d’ailleurs soulignée dans le plan d’action du gouvernement qui insiste sur la valorisation des ressources que recèle cette partie du pays. Une région qui renferme aussi d’importantes potentialités d'investissement, notamment dans le segment des industries agroalimentaires, mais surtout des atouts (eaux superficielles et souterraines, étendue des superficies… ) qui pourront transformer le Sud algérien en un véritable moteur de croissance pour l’économie nationale. En fait, les pouvoirs publics ont compris que le développement durable n’a de sens, que s’il est inclusif, global et sans exclusion, autrement dit qu’il inclut l’ensemble des territoires. Et c’est dans cette logique que les pouvoirs publics ont retenu la nécessité d’associer les régions du Sud en tant qu’acteur majeur dans la réalisation de l’objectif de sécurité alimentaire, par la poursuite du soutien à l’agriculture saharienne, par la création de nouveaux périmètres de mise en valeur, soit 716.000 ha supplémentaires, pour accroître les rendements et les capacités à l’exportation à partir de cette partie du territoire national.

D. Akila