Industrie de la sous-traitance : Intégrer davantage les PME/PMI

Le président de la Confédération des industriels et producteurs algériens (CIPA), Ziani Mohamed Abdelwahab, a insisté, hier, sur la nécessité de développer davantage l’industrie de la sous-traitance.

S’exprimant, lors d’une demi-journée thématique organisée à Alger sur le développement de la sous-traitance, intitulé «La sous-traitance industrielle, enjeux et défis», il a indiqué que «le fait que le gouvernement mise sur une production annuelle de 500.000 unités, tous types confondus, dès 2019, donc, il est impératif aux PME/PMI algériennes d’entrer dans l’intégration». Il a souligné qu’«il y a plusieurs entreprises nationales qui ont un savoir-faire considérable, surtout dans le domaine mécanique». S’agissant des objectifs de cette rencontre, M. Abdelwahab a fait savoir qu’elle «constitue un espace idoine, pour trouver les moyens et les mécanismes nécessaires afin d’intégrer davantage nos entreprises dans l’industrie automobile, et d’atteindre le taux d’intégration fixé à 15%».

De son côté, Adel Bensaci, président du cluster «Mécanique de précision», a indiqué que «l’industrie de la sous-traitance est un domaine qui peut apporter une valeur ajoutée considérable pour l’économie». En termes de pourcentage, il a précisé que «l’industrie de la sous-traitance peut représenter jusqu’à 10% de l’économie nationale», estimant que pour atteindre ce pourcentage, «il faut beaucoup de temps».

Évoquant l’impact économique et social de l’industrie de la sous-traitance, il a souligné qu’«elle peut créer jusqu'à 2.600.000 emplois, et elle participe à la valeur ajoutée du pays (hors hydrocarbures) à 77%, et 6% pour l’industrie. Aussi, la création de 1.000 PME dans la sous-traitance industrielle».

S’agissant de la consommation en pièces de rechange diverses dans le secteur des hydrocarbures, il a fait savoir que «pour l’année de 2017, elle est estimée à 415.000.000 USD». Le président de la CMP n’a pas manqué de mettre en avant les objectifs fixés par le gouvernement, pour le développement de l’industrie automobile, indiquant que «l’Algérie compte faire passer le faible taux de pièces fabriquées localement de 15% à 40-50%, dans les prochaines années, le développement et étendre la production algérienne de composantes (fournisseur) à travers la création des partenariats stratégiques des fabricants de composants avec les grands fabricants internationaux, déjà implantés dans le pays».

Le gouvernement compte également, a-t-il ajouté, «stimuler la création de plateformes d’assemblage de véhicules entiers en partenariat avec des constructeurs internationaux, pour devenir un hub de construction régional».

«Pour mener le bateau à bon port, il a insisté sur la nécessité du suivi des actions engagées, l’identification des entreprises pouvant devenir des champions nationaux et l’établissement d’un calendrier d’actions, ainsi que l’évaluation régulière des actions entreprises en vue de les améliorer.

Il est également primordial, a-t-il dit, d’utiliser les lieux de concertation, tels que les associations patronales et professionnelles, clusters, Bourses, etc. Et de créer des canaux de communication et de collaboration pérennes.»

Pour sa part, Nacéra Haddad, vice-présidente du Forum des chefs d'entreprise (FCE), a estimé qu’«il est temps de donner des responsabilités aux professionnels dans le domaine de la sous-traitance industrielle, car ils sont sur le terrain et ils sont au courant de la situation du secteur de l’automobile et de l’industrie de la sous-traitance, ils sont conscients du challenge».

Makhlouf Ait Ziane