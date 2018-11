Grand angle : Des élections–test

Pour tous les présidents américains, les élections de mi-mandat sont importantes, car elles ont valeur de référendum pour leur mandature entamée deux ans auparavant. Et celles auxquelles sont appelés demain les Américains, après l’élection de Donald Trump en 2016, ne dérogent pas à cette tradition. Pis encore, jamais peut-être avant le 45e président, elles n’auront autant compté pour le locataire du Bureau ovale. Et ce n’est pas parce que ce premier rendez-vous électoral national déterminera qui contrôlera les deux chambres du Congrès. Le calcul est aussi ailleurs. En effet, si la crainte de perdre au profit des démocrates la majorité au sein de la Chambre des représentants est une perspective peu joyeuse pour le président de la première puissance militaire mondiale, il reste tout aussi vrai que cette défaite, probable selon des analystes, le pousserait à revoir sa stratégie alors que lui se voit d’ores et déjà briguer un second mandat en 2020 à l’issue de la prochaine présidentielle. Et c’est du reste dans cette perspective de ce rendez-vous, pas aussi lointain que l’on pourrait le croire, que les meetings animés pour normalement soutenir les candidats de son parti à ces élections, sont l’occasion pour Donald Trump de vanter ses propres succès. «Il a transformé les élections américaines de mi-mandat en une répétition générale de la présidentielle de 2020», a indiqué une politologue. Et pour mieux haranguer ses fidèles, il cultive la peur et la haine. Pourtant Donald Trump devrait, avant d’envisager l’éventualité de sa propre succession à la Maison Blanche, penser à son avenir immédiat et aux conséquences sur son mandat dans le cas où le Congrès, dont les deux Chambres sont contrôlées par les Républicains, viendrait à basculer. «Si la Chambre des représentants vire démocrate, la guérilla parlementaire sera inévitable», est-il mis en garde. Mais, surtout, indique une politologue «les démocrates tenteront d'avoir la tête du président Trump» et ouvriront pour ce faire «tous les placards pour en extirper les dossiers embarrassants, voire compromettants». Autant dire que pour le milliardaire-président, les conséquences encourues par ces élections de mi-mandat seront immédiates. Quant à savoir si elles dépasseront le cadre local et impacteront la politique étrangère, il est difficile de parier sur un changement important .

Nadia K.