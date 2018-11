Nomination d’un nouvel émissaire de l’ONU en Syrie : damas disposé à coopérer

La Syrie est disposée à coopérer avec le nouvel émissaire de l'ONU pour la Syrie, Geir Pedersen, comme elle l'a fait avec ses trois prédécesseurs, «à condition qu'il prête allégeance à l'unité» du pays, a affirmé hier le vice-ministre syrien des Affaires étrangères, Fayçal Moqdad.

M. Moqdad, cité par le quotidien syrien Al-Watan, a indiqué que la Syrie coopérerait avec le nouvel envoyé de l'ONU, comme elle l'a fait avec ses trois prédécesseurs, mais «à condition qu'il prête totale allégeance à l'unité du pays et celle du peuple syrien, qu'il ne se tienne pas aux côtés des terroristes et défende les principes fondamentaux de la Charte des Nations unies pour la liberté des peuples dans le cadre du combat contre le terrorisme». Damas avait régulièrement accusé M. de Mistura de «subjectivité» sur le conflit syrien. Le diplomate norvégien, qui doit prendre ses fonctions fin novembre, est le quatrième négociateur chargé de trouver une solution pacifique au conflit qui ravage la Syrie depuis 2011. Il succédera à l'Italo-Suédois, Staffan de Mistura, qui avait annoncé son départ en octobre après quatre ans d'efforts pour une résolution politique de la crise syrienne. M. Pedersen l'avait déjà remplacé en 2005 au Liban comme représentant personnel du secrétaire général de l'ONU dans le Sud du pays, avant de devenir coordinateur spécial de l'ONU pour le Liban jusqu'en 2008. Actuellement ambassadeur de Norvège en Chine, M. Pedersen avait auparavant représenté son pays auprès de l'ONU (2012-2017). Diplomate chevronné, il était notamment de l'équipe norvégienne derrière les négociations secrètes qui aboutirent en 1993 à l'Accord d'Oslo sur le conflit israélo-palestinien. M. Pedersen représenta également son pays de 1998 à 2003 auprès de l'Autorité palestinienne, après avoir exercé diverses responsabilités entre 1995 et 1998 au ministère norvégien des Affaires étrangères.



Un groupe rebelle attaque des positions syriennes et russes



Sur le terrain, un groupe rebelle lié à l'organisation terroriste Al-Qaida a attaqué samedi des positions des forces gouvernementales syriennes ainsi que des zones où se trouvent des positions russes, dans la zone démilitarisée située dans le nord de la Syrie. Le groupe a ciblé les positions des forces syriennes et de ses alliés russes dans la campagne de la province de

Lattaquié et sur des plaines d'al-Ghab, dans le nord-ouest de la province de Hama, au centre de la Syrie. Il a ajouté que les forces syriennes avaient également pris pour cible, samedi dernier, des positions rebelles dans la partie des plaines d'al-Ghab en riposte à ces attaques. La zone démilitarisée s'étend du nord-est de la province de Lattaquié au nord de la province de Hama et à l'ouest de Lattaquié, et couvre aussi des zones situées dans la province d'Idleb, dans le nord-ouest de la Syrie. La province d'Idleb constitue le dernier bastion majeur des rebelles en Syrie.