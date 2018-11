Coupe arabe des clubs (8es de finale aller) : Al Nasr - MC Alger : l’exploit est possible

Le MCAlger est à Ryadh avec seulement 20 joueurs qui ont fait le déplacement, dans le cadre de la coupe arabe des clubs champions (huitième de finale) pour affronter demain cette formation saoudienne d’Al Nasr dont on dit beaucoup de bien. Elle est même considérée comme une des meilleures équipes arabes. Il faut dire que le nouvel entraîneur du MCAlger, Adel Amrocuhe, accorde une grande importance à cette empoignade en vue de rester encore en course. Il faut dire qu’il ne badine pas avec la discipline, puisqu’il avait empêché Bourdim, le chef d’orchestre, à faire le déplacement du fait qu’il avait raté une séance d’entraînement. De plus, il n’a pas été tendre avec aussi bien les techniciens qui avaient la charge du MCA que les joueurs en affirmant : «j’ai trouvé des joueurs qui évoluent avec un “surpoids” de 5 à 6 kilos.» Selon lui, c’est impardonnable. Cette attitude n’est pas faite, faut-il le préciser, pour arranger les choses, surtout que l’équipe du MCA, après une série de bons résultats, a été arrêtée au stade du 5-Juillet par la formation de la JSSaoura qui lui a imposé le match nul (0 à 0). Un résultat qui «casse» l’euphorie née après l’exploit ramené de Bordj Bou Arréridj devant le CABBA suite à une réalisation signée Azzi. Il faut dire que le premier match d’Adel Amrouche s’est achevé par un nul. Ce résultat avait baissé un peu de l’enthousiasme des Mouloudéens. Notons que pour cette rencontre de demain, ils vont récupérer quelques joueurs comme Hachoud, à titre d’exemple.

C’est un match qui pourra nous donner une idée sur cette équipe du MCA, mais aussi le niveau du football arabe. Adel Amrocuhe sera aussi suivi comme le «lait sur le feu».

H. G.