Dans la lucarne : Des stadiers en force

La sécurité dans les stades a toujours été le souci de tous. Car il s’agit d’un élément capital pour que les matches de football se déroulent dans de très bonnes conditions. Car le vœu de tous est qu’on n’a pas à déplorer, chaque week-end, des dépassements ou autres violences qui ne font qu’endeuiller les familles de sportifs ou de spectateurs. Des images que tout le monde voudrait ne pas revoir dans tous les stades du monde. il y a quelque temps, on avait parlé énormément de stadiers dans nos stades afin de venir, peut-être, suppléer la police. C’était un sujet assez sérieux et sur lequel l’Etat et notamment les responsables concernés avaient tout misé. On l’avait vraiment posé d’une manière concrète en vue de trouver une solution qui contribuerait à mettre une sorte de frein à la violence latente ou apparente qui avait sévi il y a quelque temps dans nos stades. De nos jours, on ne peut pas dire qu’elle a été enrayée, mais il faudra rester vigilants pour éviter que la «bête» ne revienne encore plus dangereuse que jamais. Toutefois, ces derniers temps, on a remarqué malheureusement comme une sorte de fléchissement concernant le projet des stadiers qui canaliseraient nos foules dans les stades. Le MJS avait même mis en branle une commission de lutte contre la violence dont les membres ont été désignés par décret. Elle avait activé pendant quelque temps avant de ne plus se réunir. C’était presque un «mort-né». D’où le fait que le projet relatif à l’apparition en nombre suffisant de stadiers a fait comme l’on dit «fleurette». On ne les voit plus comme ce fut le cas il y a peu. C'est-à-dire la saison passée. On ne voit que les policiers et pas de stadiers. On a vite oublié qu’on avait fait tout un tapage avant de les laisser quelque peu tomber. Dans la Ligue des champions d’Afrique et notamment lors de la finale qui a eu lieu vendredi dernier à Alexandrie. Une affiche alléchante et surtout un stade archi comble plein de supporters d’Al Ahly et de l’ESTunis. Les égyptiens étaient, cependant, les plus nombreux. Là, et eu égard à ce face-à-face arabo-arabe, on avait craint des «étincelles» qui pourraient mettre le «feu aux poudres». De plus, il y a eu récemment des échauffourées et des bagarres entre Al Ahly et des supporters du Club Africain. En dépit de cette affiche, pour le moins électrique, entre égyptiens et tunisiens, les organisateurs africains et surtout locaux de cette rencontre n’ont pas voulu verser, apparemment, dans l’alarmisme. Ils n’ont pas ramené des brigades de policiers et autres agents de sécurité. Il n’y a rien de cela. Tout ce qu’ils ont fait, ils ont mis des stadiers tout autour de la main courante et derrière les parties où se trouvaient les gardiens de but. Ils étaient visibles à des kilomètres à la ronde. Curieusement, ils avaient le dos tourné aux joueurs qui animaient la rencontre, dieu seul sait si elle était âprement disputée. On ne se faisait pas de cadeaux. Malgré cela, ils n’ont pas quitté les supporters des yeux. C'est-à-dire une discipline de fer qui a fait que le match s’est déroulé dans de très bonnes conditions, même si les deux pénaltys accordés par l’arbitre Abid Charef étaient des plus discutables pour ne pas dire autre chose. La question des stades se repose d’une manière évidente et claire !

Hamid Gharbi