Coupe d'Afrique des nations (Dames), Algérie : Naïma Bouhani-Benziane «out» !

L'attaquante vedette de la sélection algérienne (seniors/dames) de football, Naïma Bouhani-Benziane, gravement blessée à une cheville, le 18 octobre dernier, lors de la défaite (3-1) en amical contre le Maroc, est forfait pour la Coupe d'Afrique des nations (CAN-2018), prévue du 17 novembre au 1er décembre au Ghana, a appris l'APS auprès de la Fédération algérienne de football (FAF).

«Les chances de voir Bouhani participer à la prochaine CAN sont quasiment nulles», a indiqué la FAF, ayant considéré que même en cas de rétablissement, il serait «risqué» de faire rejouer cette joueuse de sitôt, car «cela pourrait lui causer une sérieuse rechute, et compliquer éventuellement son état de santé» pour la suite de la saison.

Notre source assure cependant que Bouhani fait partie du voyage en Côte d'Ivoire» où la sélection nationale commencera par effectuer un stage précompétitif à partir d’aujourd’hui avant de se rendre au Ghana, où se déroulera la phase finale de la prochaine CAN, et où sera également présente Bouhani. «Sa présence devrait motiver les joueuses et leur apporter un soutien psychologique» a estimé la FAF, ayant donc décidé d'emmener cette joueuse à la CAN, malgré son forfait pour blessure. L'attaquante vedette de l'équipe nationale s'était blessée à la cheville le 18 octobre dernier, lors du match amical disputé en déplacement face au Maroc (défaite 3-1) au stade municipal de Kenitra, en vue de la Coupe d'Afrique des nations CAN-2018. Elle a été transportée d'urgence à l'hôpital, en présence du médecin de l'EN, le Dr Damardji, où on lui a mis un plâtre, qu'elle continue à porter jusqu'à aujourd'hui. Malgré cela, la coach nationale Radia Fertoul, a gardé l'espoir de pouvoir récupérer Bouhani pour la CAN, considérant que «même en étant amoindrie» cette joueuse «pouvait apporter un plus non négligeable» à l'équipe. «Vu son état, Bouhani sera sûrement out pour le premier match de la CAN contre le Ghana, mais si nous arrivons à la récupérer pour le deuxième, ou même pour le troisième match, ce sera pas mal» avait considéré l'ex-internationale, en conférence de presse au Centre technique nationale de la FAF à Sidi-Moussa.

La Coupe d'Afrique des nations 2018 est prévue du 17 novembre au 1er décembre au Ghana. Outre l'Algérie, le Cameroun, le Mali et le pays organisateur, qui forment le groupe «A», quatre autres nations animeront cette phase finale de l'épreuve. Il s'agit du Nigeria (tenant du titre), l'Afrique du Sud, la Zambie et le Kenya. Ce dernier a été repêché suite à la disqualification de la Guinée équatoriale. Les Algériennes s'étaient qualifiées pour la phase finale de cette CAN-2018 en dominant l'Ethiopie en aller et retour (3-1, 3-2) pendant la phase de qualifications. Les trois premiers à l'issue de la CAN-2018 se qualifieront pour la prochaine Coupe du Monde, prévue en 2019, en France.