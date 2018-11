4e édition du « Challenge Sahari International-2018 » : Le Wali d’Adrar à l’accueil de la caravane

De nos envoyés spéciaux : Mohamed-Amine Azzouz et Billel

Le wali d’Adrar a été à l’accueil de la caravane du rallye «Challenge Sahari International», à son arrivée dans sa circonscription, une fois la course d’étape terminée. Considérant l’intérêt de ce rallye pour l’Algérie sur le double plan sportif, touristique et sécuritaire, le Président de la République a fait l’insigne honneur, pour rappel, de le mettre sous son haut patronage. C’est pourquoi le wali d’Adrar a pris le relais en contribuant énormément au bon déroulement du la 4e édition du «Challenge Sahari International», en prenant en charge, à travers sa wilaya, l’ensemble des frais d’hébergement et de restauration de la caravane. Un geste louable apprécié par tout le monde.

Il a souhaité pleine réussite aux participants, aux membres de la fédération, avec à leur tête le président par intérim, Amir Benmamar, en présence du directeur général du Rallye, le Français Michel Bizot, et au personnel de la Fédération chargée de l’organisation, au four et au moulin depuis le coup d’envoi de cette compétition. Après avoir pris part au déjeuner offert par le wali, la caravane a effectué une petite parade au centre d’Adrar, avec la présence de jeunes écoliers enthousiasmés par le défilé de véhicules, motos cross et autres engins du rallye. Cela a mis de l’ambiance à la jolie ville d’Adrar, réputée paisible.

Pour parler de l’étape d’hier à proprement dit, elle était vraiment belle. Et encore une fois, les participants n’ont pas caché leur émerveillement et leur bonheur de se retrouver en Algérie dans un tel décor fascinant qu’offre le désert algérien. Dans le parcours choisi, il y avait beaucoup de hors pistes dans la première partie et quelques cordons de dunes à négocier. En catégorie motos, c’est encore une fois l’Espagnol Viktor Riviera qui a décroché la palme, comme ce fut le cas, lors de la 2e étape où il a surclassé et impressionné tout le monde. Seul l’Italien Alessandro Ruoso qui pourtant roule en moto de moindre calibre que celle de l’Espagnol Viktor Riviera, un pilote de haut niveau, champion d’Espagne et 3e au dernier Paris-Dakar. En véhicule catégorie SSV, c’est l’expérimenté italien Paolo Ceci et sa co-pilote Sara Bioli, qui ont franchi en premier la ligne d’arrivée, au moment où pour la catégorie autos (4X4), c’est l’Algérien Brahim Djabourabi et son assistant Badreddine Khider qui ont eux aussi les premiers à franchir la ligne d’arrivée. Que ce soit pour Paolo Ceci en SSV ou Brahim Djabourabi en (4X4), il s’agissait de résultats temporaires, puisqu’au moment où nous mettions sous presse, les résultats officiels et définitifs des vainqueurs d’étape n’étaient pas encore tombés. Le parcours retenu fort intéressant, selon les participants ayant pris part à cette 4e étape, était parsemé d’embûches et assez difficile. Il demandait une bonne lecture du Road book et beaucoup de concentration, pour en sortir indemne et bien terminer la course sans dégâts. D’ailleurs, un véhicule (4X4) a bord duquel se trouvait un équipage algérien s’est renversé et a fait des tonneaux, heureusement sans grande gravité, puisque le pilote et son co-pilote n’ont eu que des égratignures et s’en sont bien sortis, Dieu merci. Pour ce qui est des participants ayant pris part à cette 4e étape, ils étaient au nombre de 67 toutes catégories confondues, dont 42 motos, 19 véhicules (4X4), 3 voitures SSV, 2 quads et 1 camion. Rendez-vous demain pour une nouvelle étape (la 5e) et une nouvelle aventure du Rallye d’Algérie, avec la boucle Timimoun-Timimoun qui s’étalera sur une distance de 146, 82 km (Liaison 23,82 km/Spéciale 123,48 km).

M.-A. A.