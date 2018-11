Ancien ministre et diplomate : Décès de Tidjani Salaouandji

L’ancien ministre, diplomate, et membre au Conseil national du Rassemblement national démocratique (RND), Tidjani Salaouandji est décédé, hier. M. Ahmed Ouyahia, Secrétaire général du RND a adressé un message de condoléances à la famille du défunt, dans lequel il a exprimé «ses condoléances les plus attristées et sa compassion», priant Dieu le Tout Puissant «de lui accorder Sa Sainte Miséricorde et de l’accueillir en son vaste Paradis». L’enterrement aura lieu aujourd’hui au cimetière de Sidi Fredj après la prière d’El-Dohr.