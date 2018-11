Commission de la fonction publique : L’Algérien Laarbi Djacta, élu président

Le candidat de l'Algérie, M. Laarbi Djacta, a été élu, vendredi à New York, président de la commission de la fonction publique internationale (CFPI), pour un mandat de quatre années à compter du premier janvier 2019. M. Djacta a été élu par 97 voix, contre 93 pour le candidat du Maroc, à l’issue d’un vote tenu à la cinquième commission de l’ONU chargée des questions administratives et budgétaires. Ancien ministre conseiller au sein des Missions permanentes d'Algérie à Genève et à New York, Laarbi Djacta se distingue aussi par ses preuves en tant que fonctionnaire au sein du système des Nations unies, tant au niveau des sièges que sur le terrain. Il possède, également, une maîtrise avérée des arcanes du système des Nations unies devant lui permettra de dynamiser efficacement l’action de la CFPI. La CFPI est un organe d’experts indépendants mandatés par l’Assemblée générale de l’ONU, pour réguler les conditions de service des personnels dans le système commun des Nations unies et promouvoir des normes élevées dans la fonction publique internationale.