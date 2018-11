Le représentant du Calife général de la confrérie Qadiriya à Adrar : Renforcer les liens entre Algériens et Sénégalais

Le représentant du Calife général de la confrérie Qadiriya, Abu Mohamed El-Kounti, a affirmé, hier à Adrar, que sa visite «s'inscrivait dans le cadre du renforcement de la cohésion et du renouvèlement de l'engagement entre Algériens et Sénégalais». Exprimant son souhait de renforcer davantage les liens entre les deux peuples, M. Abu Mohamed El- Kounti a fait savoir que sa visite à Adrar «se veut un renouvellement de l'engagement entre la Zaouïa Kountiya Bounaamya de la région de Touat (Adrar), et les deux peuples frères algérien et sénégalais». Cette visite permettra également de se rendre au berceau de la dynastie Bounaamiya Kountiya à Akabli (à l'est d'Adrar), et de prendre connaissance des efforts consentis par les militants et moudjahidine algériens pour le recouvrement de la liberté et la dignité, a-t-il ajouté, saluant, à cette occasion, l'hospitalité réservée à sa délégation depuis son arrivée en Algérie. Le représentant du Calife général de la confrérie Qadiriya se rendra, durant son séjour, au palais Timadnin à Reggan, ainsi qu'au mausolée et à la Zaouïa de Sidi Bouamama (Akabli).

Dans le même contexte, la délégation sénégalaise visitera au mausolée du Chikh Abdelkrim Elmghili, l'école Kountie de Zaouiat-Kounta et le mausolée de Sidi Yahia au palais Azzi, à la commune de Fenoughil, avant de se rendre au palais Jdid (Tamest), au sud de la wilaya, pour visiter le berceau de la dynastie El-Kounti et se recueillir à la mémoire du Saint patron Elhadj Mhamed.

La délégation clôturera son séjour par une visite à l'Université africaine Ahmed-Draya (Adrar), et au mausolée du savant Sidi Mohamed Belkebir et son école coranique, au chef-lieu de la wilaya.