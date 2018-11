Omra : Premier départ le 8 novembre

Les départs vers les Lieux saints pour la omra débuteront à partir du 8 novembre. C’est ce que vient d’annoncer Youcef Azouza, directeur général de l’Office national du hadj et de la omra (ONHO). À cet effet, M. Azouza a signalé que les agences accréditées ont déjà commencé à transmettre les passeports de leurs clients à l’ONHO, pour l’obtention des visas au niveau des services consulaires. Le directeur de l’ONHO a affirmé, dans une déclaration à la presse, jeudi, que ses services ont agréé officiellement, «jusqu’à dimanche dernier, quelque 141 agences pour l’encadrement des voyages pour la omra». Ces agences reçoivent actuellement les dossiers des candidats à ce pèlerinage, et continuent de transmettre les passeports de leurs clients au fur et à mesure de l’achèvement de toutes les procédures et formalités administratives. Parmi les nouvelles procédures, les agences doivent désormais veiller à la prise d’empreintes des candidats à la omra, selon M. Azouza. Les agences devront procéder à la prise des empreintes au niveau des bureaux VFS. Leurs clients peuvent se déplacer individuellement aux bureaux de VFS, pour accomplir cette formalité, et recevront, à l’issue de l’opération, un document à fournir pour l’obtention du visa. Même si l’affluence est plutôt faible, en ce début de la reprise des voyages de la omra, les responsables des agences indiquent que les frais des voyages et séjours dans les Lieux saints connaîtront probablement une hausse des coûts de location, due à la flambée des prix du marché immobilier en Arabie saoudite. Il faut ajouter à cela, le fait que l’Arabie saoudite a mis en service la ligne de TGV Al Haramein reliant les villes saintes de Médine et de La Mecque. Les agences sont dans l’obligation, selon les exigences des autorités de ce pays, d’assurer le transport de leurs clients via ce train, qui, faut-il le signaler, offre un confort imparable aux voyageurs, et pourrait diminuer de moitié la durée du voyage. En effet, selon des responsables, le nouveau train pourra atteindre une vitesse de 300 km/h, permettant de réduire à 120 minutes le temps de trajet sur la a voie ferrée Haramein (450 km) reliant La Mecque et Médine, à la ville de Djeddah sur la mer Rouge. Cette ligne permettra ainsi à des millions de personnes et des pèlerins étrangers, de parcourir les 450 km entre les deux villes saintes en moins de trois heures quand il fallait auparavant environ 5 heures pour réaliser ce parcours en bus. Il ne faut pas s’illusionner, car les prix, hélas, augmenteront automatiquement, pour les pèlerins et candidats à la omra, du fait que ces services ne seront pas proposés aux mêmes prix qu’auparavant.



Hadj-2019 : les pouvoirs publics déjà à pied d’œuvre



Il y a lieu de rappeler que le département des Affaires religieuses s’active à mettre en œuvre les conditions techniques en vue de préparer la prochaine saison du hadj. C’est à l’hébergement, à la restauration et au transport que la priorité est accordée dans ces préparatifs. À cet effet, le ministre a affirmé, récemment, que son département entend lancer un appel d’offres afin de conclure des contrats avec les opérateurs, dès le mois de novembre, et ce pour la location des hôtels, la sous-traitance pour la restauration et le transport. «Il est prévu également la tenue d’une réunion avec le ministre saoudien chargé du Hadj, pour finaliser l’étude de ces questions techniques à partir du mois de décembre prochain», selon les explications du ministre.

L’objectif de ces préparatifs est d’abord de planifier à l’avance le séjour des hadjis, ce qui permettra, entre autres, de réduire les coûts et dépenses, notamment ceux concernant l’hébergement. Le ministre a en effet expliqué que «depuis 2015, nous connaissons parfaitement toutes les offres d’hébergement et de transport» dans les Lieux saints. Selon lui, «les prix connaissent à l’approche de la saison du hadj, une hausse considérable, c’est pour anticiper l’augmentation des prix de l’immobilier et le coût des services liés, que cette décision à été prise par le département des Affaires religieuses. Être parmi les premiers dans les préparatifs de la saison du hadj signifie une meilleure prise en charge en constante amélioration, et surtout de bonnes conditions pour les pèlerins algériens, qui n’auront pas à se soucier quant aux conditions d’accueil, mais aussi aux frais supplémentaires, notamment la nouvelle taxe imposée par les Saoudiens, cette année».

Tahar Kaidi