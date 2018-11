Mouvement El-Bina’a : Toutes les options restent ouvertes

Le président du mouvement El-Bina’a El-Watani, Abdelkader Bengrina, a assuré, hier à Boumerdès, que toutes les options restent ouvertes, pour son parti, concernant sa participation à l'élection présidentielle. Le Conseil consultatif du parti, qui s'est réuni dernièrement, «n’a pas pris de décision définitive» concernant le prochain scrutin présidentiel, a indiqué Bengrina, en marge d’un meeting des militants et cadres. Le conseil, a-t-il dit, a décidé de «laisser toutes les options théoriques ouvertes, jusqu’à un meilleur éclaircissement des contours de la scène politique nationale». «L’option du boycott est également à prendre en compte», a-t-il ajouté, soutenant que la participation à cet important rendez-vous électoral sera fixée, «après observation des réactions sur la scène politique, suite à quoi le parti décidera soit de se présenter avec son propre candidat ou de faire alliance avec d’autres parties ou partis», qu’il n’a pas cités. Abordant l’initiative consensuelle de son parti «Algérie pour tous», Bengrina s’est félicité de l’écho positif «réservé à ses grandes lignes par une vingtaine de partis et nombre de personnalités nationales», dans l’attente, a-t-il dit, de la soumettre (initiative) au partenaire socioéconomique et industriel.