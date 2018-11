Le ministre de la jeunesse et des sports à Sidi Bel-Abbès : De nouvelles réalisations

M. Hattab a visité, hier à Sidi Bel-Abbès, plusieurs structures sportives, insistant sur la proximité et la rationalité dans l’exploitation des équipements et moyens mobilisés par l’État mis au service des jeunes et des sportifs.

La tournée a concerné les localités rurales et les chantiers des maisons de jeunes d’Aïn El-Berd et de Delahim. Le ministre a inauguré la piscine semi-olympique de Sidi Lahcene, avant de se rendre au chef-lieu pour visiter, notamment le Centre régional des équipes nationales. «Il s’agit aujourd’hui de rentabiliser les investissements consentis par l’État et d’exploiter au mieux les infrastructures réceptionnées par une ouverture sur la jeunesse. Ces maisons de jeunes doivent justement s’adapter aux nouvelles exigences et accompagner la promotion de notre jeunesse», a-t-il souligné, à l’adresse des gestionnaires de ces édifices, pour annoncer une approche reposant sur la rationalité et la prise en charge des attentes et aspirations de la jeunesse. Le monde rural sera privilégié, a-t-il poursuivi, pour permettre aux jeunes de s’épanouir et de faire de ces sites des espaces de convivialité et de détente. Dans la commune de Sidi Bel-Abbès, il s’est rendu à la zone urbaine Nord, pour s’enquérir de l’état d’avancement de la piscine semi-olympique en voie d’achèvement, avant de se diriger vers le Centre régional des équipes nationales, dont le taux d’exécution avoisine les 70%. L’opportunité fut offerte pour s’étaler sur la dynamisation de la formation et insister sur le travail de coordination des fédérations, pour l’exploitation et la rentabilisation de ces infrastructures. «Nous disposons désormais d’immenses moyens pour un tel objectif et la matérialisation de la notion de formation. Les infrastructures réalisées depuis 1999 sont conséquentes, grâce à la volonté politique du Président de la République qui a consacré, lors du dernier Conseil des ministres, une enveloppe de 400 milliards de centimes pour soutenir les jeunes talents et les médaillés dans leur préparation. C’est dire toute la détermination du Chef de l’État à traduire sur le terrain un choix prioritaire qui est la promotion de la jeunesse et le développement du sport dans toutes ses disciplines.» Autant de thèmes débattus, lors du point de presse de M. Hattab, qui a fait état des chantier en cours, particulièrement les futures Assises du sport et la conférence sur le fléau de la violence en faisant appel à des spécialistes pour son éradication totale. Une grande mutation semble s’opérer au niveau de ce secteur, pour réaliser des performances.

A. Bellaha

--------------------------------

M. Hattab honoré

Le salon d’honneur de la wilaya s’est avéré trop exigu pour contenir la cérémonie organisée par le mouvement associatif, en signe de reconnaissance et de gratitude pour ce commis de l’État qui avait présidé aux destinées de cette wilaya. Par la relance des chantiers longtemps en souffrance, par le dialogue instauré pour apporter une sérénité à la wilaya et par une présence sur le terrain pour favoriser un rapprochement et une proximité, M. Hattab a donné de la dimension à cette wilaya, grâce à un programme de relance et d’équipement, pour un développement durable.

A. B.