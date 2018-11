L’Algérie, plus d’un demi-siècle d’indépendance : De grands acquis

L’Algérie, qui fête le 64e anniversaire du déclenchement de la guerre de Libération nationale, est, aujourd’hui, grâce à la politique initiée par le Président Bouteflika, un îlot de stabilité, à l’abri de bien des tensions et drames de notre époque. Le 1er Novembre est un moment de communion nationale et de rappel des lourds sacrifices consentis, mais aussi l’occasion de faire un bilan d’un demi-siècle d’indépendance nationale.

«La commémoration du déclenchement de la glorieuse Révolution de Novembre et la communion nationale qu’elle suscite avec nos glorieux chouhada nous invite à évaluer ce que nous avons fait de l’indépendance nationale, et à nous interroger sur ce que nous devons encore faire au service de l’Algérie», a affirmé le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, dans son message adressé à la nation, à l’occasion de l’anniversaire du déclenchement de la guerre de Libération nationale.

Faisant un bref rappel des grands acquis enregistrés par notre pays, le Président rappelle également le fait que «notre peuple, privé de savoir pendant plus d’un siècle, envoie à présent chaque jour, 11 millions de ses enfants sur les bancs des écoles, des lycées et des universités. Aux milliers de villages rasés par l’occupant, ont succédé des millions de logements construits, dont près de 4 millions depuis le début de ce nouveau siècle. Notre pays compte aujourd’hui des dizaines de milliers d’entreprises, publiques, privées ou en partenariat. Notre agriculture, hier concentrée sur les seules bandes littorales, a désormais prospéré, y compris à travers les Hauts Plateaux et le Sahara», a rappelé le Président de la République.

Aux plans politique et institutionnel, le Chef de l’État a souligné que la République est bien solide, avec ses institutions constitutionnelles élues et réélues toutes les cinq années, dans le cadre de règles transparentes, qui sont l’objet d’une modernisation continue.

Pour l’artisan de la réconciliation nationale, «l’Islam, élément essentiel de notre identité nationale, est la religion de l’État, qui veille aussi, dans le cadre de la Loi, à prévenir toute résurgence de l’extrémisme ou de toute velléité politicienne de monopoliser notre Foi». «Ce faisant, l’Algérie, qui a tant contribué à la propagation de l’Islam et de sa brillante civilisation à travers les continents, entend, aujourd’hui, concourir par son propre exemple, dans un monde perturbé, à l’affirmation de l’image véritable de l’Islam, cette religion de science, de tolérance et de convivialité», a encore affirmé le Président de la République.

Il dit également que «notre identité est plus que jamais le creuset fécond de notre unité nationale et de notre génie culturel. En effet, outre la place sacrée que l’Islam occupe dans notre Loi fondamentale et dans nos cœurs, et aux côtés de la Langue Arabe qui a tôt reconquis sa place légitime de langue nationale et officielle, la langue amazighe est désormais, elle aussi, une langue nationale officielle de l’Algérie qui devra la promouvoir davantage». Le Chef de l’État a également souligné que la démocratie pluraliste et la liberté d’expression sont incontestablement des réalités bien établies, et nous en acceptons même sereinement, quelques excès et quelques outrances, convaincus que le peuple observe et prononce chaque fois ses arbitrages souverains.

Sur la scène internationale, le Président Bouteflika réitère la position de l’Algérie, qui «demeure fidèle à ses principes de solidarité avec les peuples frères, ainsi qu’avec les causes justes à travers le monde, tout comme elle demeure un membre actif et respecté de la communauté internationale, au service de la paix et de la sécurité mondiales, de la coopération régionale et de la lutte contre le terrorisme sous le couvert des Nations unies». Le Président de la République appelle enfin à se mobiliser et à faire partie d’un «front patriotique commun», afin de préserver ces acquis.

Salima Ettouahria