Rencontre à SONATRACH : promotion des conditions socioprofessionnelles

La promotion des conditions socioprofessionnelles des travailleurs du groupe Sonatrach a été au centre de la rencontre nationale, tenue hier dans la région de Haoud El-Hamra, à Hassi-Messaoud. Placée sous le signe de «Pacte de stabilité et de développement», cette rencontre de deux jours sera couronnée par la signature d’un pacte à caractère socioéconomique et de développement entre la Direction générale du groupe Sonatrach, et la Fédération nationale des travailleurs du pétrole, du gaz et de la chimie (FNTPGC), sous le patronage de l’Union générale des travailleurs algériens (UGTA), a indiqué à l’APS, le secrétaire général de la FNTPGC, Hamou Touahria.

«Ce pacte servira de référent pour tous les travailleurs des filiales du groupe Sonatrach, et contribuera assurément à satisfaire leurs attentes, tout en veillant à la stabilité et au développement de l’entreprise», a-t-il souligné. Cette rencontre fait suite à une série d'autres tenues pour débattre des préoccupations socioprofessionnelles, se concerter pour aboutir à leur solution, pour promouvoir également les œuvres sociales, améliorer la prise en charge de l’employé et des ayants droit, veiller à l'hygiène, à l'environnement et à la sécurité (HES) dans les chantiers et, en sus, promouvoir l’entreprise et consacrer sa stabilité, a expliqué M. Touahria. Ce responsable syndical a mis l’accent également sur la nécessité de se rapprocher des travailleurs, pour débattre et échanger les idées sur les différents volets socioéconomiques et professionnels, dans le cadre de la stratégie du groupe «Sonatrach-horizons 2030», qui ambitionne, par sa politique de développement, de permettre «la conclusion de conventions de partenariat sur la base gagnant-gagnant».

Le SG du syndicat de Sonatrach, Djaroud Khelaf, a, de son côté, mis en avant l’importance que revêt la modernisation des œuvres sociales, en l’occurrence une meilleure prise en charge médicale des travailleurs et l'attribution de leurs émoluments de retraite en tenant compte des ayants droit. Le secrétaire de l’UGTA de la wilaya d'Ouargla, Slimane Zaâtout, a, pour sa part, mis en valeur cette démarche, qui, a-t-il estimé, «influera positivement sur la stabilité des travailleurs de l’entreprise d’une manière générale».

Les travaux de la première journée de cette rencontre se sont déroulés en présence des syndicalistes des filiales du groupe Sonatrach, implantées à travers les différentes régions du pays.