Mouvement El-Islah : soutien au président Bouteflika

Le parti Mouvement El-Islah a annoncé hier son soutien au Président de la République, Abdelaziz Bouteflika pour la poursuite du processus de développement, affirmant son adhésion à l’appel visant l’édification d’un front populaire solide pour faire face aux défis qui se posent à l’Algérie. «Le Mouvement El-Islah réaffirme sa position définitive pour l’élection présidentielle de 2019», réaffirmant son soutien au Président de la République pour poursuivre le processus de développement», a précisé le parti dans un communiqué, soulignant que «le bureau national du Mouvement, mandaté par le Conseil de la Choura pour poursuivre le dossier de la prochaine élection présidentielle et trancher sur la position définitive du parti, a adopté à l’unanimité durant sa dernière session tenue octobre dernier, la motion finale pour participer à cette échéance». La participation du Mouvement El-Islah, poursuit le communiqué, intervient à travers «l’appel du Président Bouteflika à poursuivre l’œuvre de stabilité et de développement car il est, à nos yeux, le plus apte à consolider les fondements de la Réconciliation nationale dans le pays, le plus à même de parachever le processus de développement global et le plus soucieux de l’avenir de l’Algérie en général et des Algériens, en particulier à la lumière des développements en cours sur la scène régionale et internationale».

Soulignant «l’attachement du parti à la nécessité de profiter de l’opportunité de la prochaine élection pour élargir la base participative», le Mouvement a indiqué qu’il «œuvrera sur le terrain pour obtenir davantage de soutien populaire à cette orientation et plaider en faveur de sa prochaine vision politique basée sur une approche progressive vers une grande cohérence politique abritée et consolidée par un front populaire large».

D’autre part, le Mouvement El-Islah a salué l’appel du Président de la République à la formation «d’un front populaire solide pour faire face aux différents défis qui guettent le pays», mettant en avant «sa contribution aux côtés des différentes forces nationales à cet effet».