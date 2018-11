MSP : Consensus national et démocratie

Le président du Mouvement de la société de la paix (MSP), Abderrazak Mokri, a estimé, hier à Mascara, que le consensus national et la démocratie représentent la solution idéale aux problèmes que connaît le pays. En marge d’un meeting animé à la maison de la culture Abi Ras Ennaciri, M. Mokri a soutenu devant la presse que la solution aux problèmes que rencontre le pays «réside dans le consensus national entre différentes composantes de la société dont les formations politiques, sociales et autres autour des sujets fondamentaux et des grands dossiers d’actualité, notamment celui de la reconstruction des institutions suivant une vision claire dans tous les domaines.» Le président du MSP a estimé, lors de son meeting, que l’élection présidentielle de 2019 sera une occasion d’assurer un consensus national des différentes forces vives de la société pour sortir de la crise. Le MSP, a-t-il soutenu à ce propos, «est disposé à ne présenter aucun candidat à l’élection présidentielle prochaine s’il s’avère qu’il y a consensus, des différentes forces politiques, sur une personnalité nationale apte à assurer la réalisation des ententes politiques et économiques durant cinq années, voire cinq autres années si nécessaire.» Le président du MSP a souligné que les conditions économiques difficiles que traverse le pays et la situation sécuritaire dans les pays voisins de l’Algérie «exigent d’aller vers un consensus lors de l’élection présidentielle en vue de renforcer la sécurité, réaliser un décollage économique et opérer une réforme assurant la concurrence politique intègre lors des prochaines échéances électorales législatives et locales.» Abderrazak Mokri a présidé, après son meeting, l’élection du conseil de wilaya de la Choura du parti, de son nouveau président et vice-président et du nouveau chef du bureau de wilaya du MSP et son adjoint, dans le cadre de l’opération de renouvellement des structures locales de cette formation politique dans la wilaya de Mascara et ce, à la faveur d’une opération lancée au niveau national après le 7e congrès du MSP.