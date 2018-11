Tajamou’e Amal Al Djazaïr : « Nous œuvrons pour la continuité et l’édification du pays »

«La position du parti Tajamoue Amal Al Djazaïr (TAJ) vis-à-vis des présidentielles demeure inchangée et nous continuons à soutenir le Président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika», c’est ce qu’a affirmé, hier, M. Amar Ghoul, président du TAJ, qui s’est exprimé à l’ouverture des travaux du 1er congrès du parti de la wilaya d’Alger. Dans son allocution prononcée, à cette occasion, en présence des représentants de corps diplomatiques accrédités en Algérie, de représentants de plusieurs partis politiques et de la famille révolutionnaire, M. Ghoul a indiqué que le parti Taj, créé en 2012, n’a jamais changé d’orientation. «Nous réitérons notre soutien au Président de la République et notre fidélité à notre pays et aux acquis de la patrie», a-t-il souligné. Dans le même sillage, M. Ghoul a évoqué les grandes réalisations accomplis par M. Abdelaziz Bouteflika depuis son investiture, en 1999, dans l’édification du pays et l’instauration de la paix et de la stabilité sur le territoire national. Le président du parti Taj a particulièrement tenu à souligner le travail consenti par l’Armée nationale populaire à leur tête le Chef de l’Etat, à l’effet, de consolider la sérénité, la sécurité et la stabilité de l’Algérie et de veiller à l’intégrité territoriale, et ce, à travers la lutte contre le terrorisme la drogue et l’immigration clandestine, notamment. Initiées par le Président de la République ayant permis de redonner au tamazight la place qui lui sied, à l’instar de la langue arabe, l’un des acquis nationaux, notamment par la création de l’Académie nationale de l’amazighité, qu’il a qualifiée de décision historique. «Il faut laisser les experts et les spécialistes faire leur travail pour la promotion du tamazight», a noté le président du parti Taj. Il a, par ailleurs, souligné la nécessité de mettre l'intérêt suprême de la nation au-dessus de toute autre considération, à l’image de ce qu’a été fait pendant la Révolution nationale. Amar Ghoul a réitéré son soutien à l'idée du Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, concernant la formation d'un "front populaire solide" face aux défis que connaît le pays. "Notre parti soutient le message du Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, appelant à la formation d'un front populaire afin de relever les grands défis auxquels fait face le pays dans les différents domaines", a également indiqué M. Ghoul soulignant la nécessité "d'accorder une place importante à l'élite au sein du front de par son rôle de locomotive qui guide les citoyens vers la base populaire afin de réaliser la cohésion et préserver l'unité nationale pour contrecarrer toute tentative extérieure de déstabiliser le pays".

Quant au domaine économique, M. Ghoul a appelé à "rationaliser les dépenses affectées aux transferts sociaux, à travers l'orientation du soutien aux classes pauvres et vulnérables et la mobilisation des fonds pour réaliser une économie diversifiée hors hydrocarbures, soulignant l'impératif de "faire de l'Algérie une puissance économique dans la région, compte tenu du potentiel dont elle dispose dans tous les domaines".

Dans ce cadre, le président de TAJ a mis en avant l'importance de consacrer une part des revenus du pétrole au développement et créer des postes d'emploi en faveur des jeunes et les orienter vers les secteurs économiques hors hydrocarbures.

«Le parti Taj a été créé sur les marches des principes de la Révolution du 1er Novembre», a expliqué M. Ghoul, avant de poursuivre, «nous travaillons pour la continuité et l’édification de l’Algérie pour l’intérêt de tous». Il a, à ce propos, mis en exergue les défis et enjeux auxquels fait face actuellement l’Algérie pour préserver sa position dans la région.

Saisissant l'occasion, M. Ghoul a indiqué que lors de son futur congrès national, le parti présentera son programme incluant des propositions qui touchent tous les domaines, tout en annonçant les préparatifs du parti Tajamou Amel Al Djazair (TAJ) pour se présenter aux élections du Conseil de la nation.

Kamélia Hadjib