M. Djamel Ould-Abbès, SG du FLN : « Fidèle et fier de l’Algérie gouvernée par M. Bouteflika »

Le montant de réalisations consacrées dans divers domaines sous la gouvernance du Président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika, s’élève à 994,9 milliards de dollars, a révélé, hier à Alger, le SG du FLN, M. Djamel Ould-Abbès.

Présidant une rencontre des élus de la capitale au siège de la Centrale syndicale UGTA dans le cadre des préparatifs du scrutin de renouvellement partiel des membres du Conseil de la nation, M. Ould Abbès a en effet livré quelques détails du bilan des réalisations du Chef de l’Etat depuis son accession, en 1999, à la magistrature suprême du pays.

Il s’agit d’un processus d’édification d’une Algérie fragilisée pour ainsi dire par une dizaine d’années de terrorisme, et la paix et la stabilité recouvrées grâce à la politique de réconciliation nationale du Président Bouteflika, un programme de restructuration que l’on peut qualifier de pharaoniques dans beaucoup de secteurs a été engagé. Le FLN s’est attelé, pour sa part, à l’établissement du bilan de ce programme, répertorié dans un document de 2.100 pages, indique encore M. Ould Abbès, précisant que la quasi-majorité des départements ministériels ont été sollicités pour contribuer à la confection de ce bilan. Celui-ci désormais finalisé sera soumis au bureau politique du parti pour adoption, remis au Chef de l’Etat et révélé à l’opinion publique dans les prochains jours. «Au FLN, nous demeurons fidèles et nous sommes fiers de l’Algérie gouvernée par M. Bouteflika», a déclaré M. Ould Abbès. Se référant au message que le Chef de l’Etat a adressé à la Nation à l’occasion du 64e anniversaire du déclenchement de la Révolution, le SG du FLN a observé que M. Bouteflika a évoqué, dit-il, pour la première fois le bilan des réalisations de deux décennies de gouvernance. Il a lui-même énuméré quelques-unes de ces réalisations, entre autres la réception de 107 universités, 1.000 lycées et 300 CEM et écoles primaires, 1.961 infrastructures de santé et notamment 4,9 millions logements réceptionnés depuis 1999 à ce jour. Il fera part aussi des efforts consentis en matière d’extension des réseaux routier et autoroutier dont il faudra rappeler que l’Algérie n’a pas connu d’égal depuis l’indépendance, des dizaines de barrages construits depuis 2000, alors que le pays ne disposait que de 14 en 1999, de la surface irriguée passée de 350.000 ha à plus d’un million d’hectares et notamment l’accroissement de la communauté estudiantine, passée de 400.000 en 1999 à plus de 1,6 million en 2018. Au cours de la rencontre, un documentaire a été projeté. Ce dernier met en relief les conditions dans lesquelles le Président de la République a accédé en 1999 à la magistrature suprême ainsi que ses premiers discours affirmant son engagement à rétablir la paix et à rebâtir un pays ruiné par le terrorisme.



Élections sénatoriales : transparence absolue dans le choix des candidats



Au sujet des préparatifs du FLN aux élections du renouvellement partiel des membres du Conseil de la nation, le SG du parti a réitéré son engagement à faire valoir la règle de la transparence absolue dans le choix des candidats. «Il n’y a ni piston ni désignation d’aucun candidat et le dernier mot est celui des urnes» a-t-il dit, précisant qu’il s’agit d’une instruction du Président Bouteflika qui est également président du parti. L’organisation des primaires pour l’élection des candidats est fixée au 10 novembre prochain, a-t-il annoncé, appelant les élus à placer l’intérêt du parti au-dessus de toute considération personnelle. Il fera part aussi des conditions exigées des candidats désirant postuler pour un siège au Sénat, dont celle de l’ancienneté, de l’âge (35 ans) et de l’absence d’antécédents judiciaires. D’autre part, le SG du FLN a indiqué que l’élection de M. Mouad Bouchareb à la tête de l’APN s’inscrit en droite ligne avec les orientations du Président de la République qui, dans son discours prononcé en 2012 à Sétif, a souligné la nécessité de passer le flambeau aux jeunes générations. Au terme de la rencontre, les élus locaux de la wilaya d'Alger ont rendu public un communiqué dans lequel ils ont affirmé «leur soutien absolu au Président de la République afin de poursuivre son programme ambitieux de réforme et de développement».

Karim Aoudia