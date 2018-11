Plan national de lutte contre le cancer 2015-2019 : taux d’avancement de 70 à 75%

Le coordinateur national du plan anti-cancer 2015-2019, le Pr. Messaoud Zitouni, a affirmé, hier à Oran, que le taux d’avancement de ce plan et la réalisation de ses objectifs oscillent entre 70 à 75 %. Messaoud Zitouni a déclaré à la presse, en marge d’un workshop abrité par le Centre de recherche en anthropologie sociale et culturelle sur «les nouvelles biotechnologies au service de la médecine et de l’agriculture appliquée», que les axes de la stratégie de ce plan, initié par le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, enregistre un état d’avancement global de 70 à 75%.

L’avancement enregistré par ce plan a été rendu possible, en premier lieu, grâce à la volonté totale du Président Bouteflika et à la mobilisation totale des professionnels de la santé dans la lutte contre le cancer, a-t-il estimé, ajoutant que ces professionnels veillent à la mise en œuvre et au suivi du plan en dépit de «certaines entraves bureaucratiques».

«La réalisation totale de ce plan sera effective à l’horizon 2020», a ajouté la même source.