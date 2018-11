Biotechnologie : Des étudiants dans des centres de recherche allemands

Le directeur général de la recherche scientifique et du développement technologique, Hafidh Ouragh, a souligné, hier à Oran, que la coopération algéro-allemande dans le domaine de la biotechnologie offre aux étudiants algériens, brillants, une formation post-graduation et la recherche dans les centres allemands très développés dans le monde.

En marge d’un workshop sur les nouvelles biotechnologies au service de la médecine et de l’agriculture, M. Ouragh a déclaré à la presse que «la recherche scientifique en Algérie entre dans une nouvelle ère, celle de l’excellence à travers le partenariat avec des centres de recherche allemands spécialisés en biotechnologie dans les domaines de la santé et l’agriculture en particulier».

Le DGRSDT a fait savoir que l’Allemagne est prête à ouvrir ses portes aux étudiants et chercheurs algériens pour effectuer des recherches dans ses centres comptant 18 chercheurs lauréats du prix Nobel de médecine. Au sujet du partenariat avec le Centre d’innovation en biotechnologie de Francfort et l’Unité de recherche Max Planck, en neurogénétique, M. Ouragh a cité le développement à l’avenir de médicaments spécialisés en traitement de maladies, dont le cancer, à travers l’étude génétique des patients.

Le directeur général du Centre d’innovation allemand en biotechnologie de Francfort, Christian Garbe, et le directeur de l’Unité de recherche Max-Planck, en neurogénétique, Peter Mombarts, ont exprimé leur souhait que cette coopération sera fructueuse sur le plan de la santé en Algérie avec la découverte de nouveaux médicaments efficaces.