FCE - université d’Oran 1 Ahmed-Benbella : Accord de coopération

«Un accord de coopération a été signé entre le Forum des chefs d’entreprises et l’université d’Oran 1 Ahmed-Benbella», en marge de la 3e édition de «Oran Silicon Valley algérienne» en présence du président du FCE, Ali Haddad. L’objectif de cet accord est d’instaurer une coopération entre l’entreprise et l’université afin d’assurer la formation des étudiants au sein de l’entreprise pour qu’ils soient en mesure d’acquérir des performances et une expérience servant leur avenir».