Enseignement supérieur : Fermeture de 72 laboratoires de recherche

Le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, M. Tahar Hadjar, a pris la décision de procéder à la fermeture définitive de 72 laboratoires de recherche au niveau de plusieurs universités à travers le territoire national.

En effet, l’arrêté ministériel n°914 du 15 octobre 2018, portant dissolution des laboratoires de recherche dans certains établissements de l'enseignement supérieur, et dont El Moudjahid détient une copie, contient une liste de 72 laboratoires de recherche nationaux. Des structures jugées «inefficaces, inopérantes et non scientifiques».

En somme, ces laboratoires non pas présentés de résultats probants ni dans le domaine de la recherche ni dans celui de la formation.

Cette liste concerne des laboratoires dans les wilayas de Blida, Alger, Djelfa, El Tarf, Mila, Oum El Bouaghi, Batna, Bejaia, Tébessa, Tlemcen, Tizi-Ouzou, Khenchela, Saïda, Souk Ahras, Sidi Bel Abbès, Annaba, Constantine et Oran.

Il faut dire que cette décision de dissolution est intervenue après des opérations de contrôle et des inspections annuelles effectuées par des comités spécialisés, suite à une disparité constatée, qui a caractérisé l’évolution des laboratoires de recherche, qui sont actuellement au nombre de 1.400. Ces inspections ont démontré que ces enceintes scientifiques n’ont pas réussi leurs mises à niveaux, c'est-à-dire, qu’elles n’accomplissaient pas les missions qui leur ont été attribuées (produire, innover, former).

Notons que le comité sectoriel permanent de la recherche scientifique et du développement technologique du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique vise à promouvoir et à évaluer les activités liées à la recherche scientifique et au développement technologique du secteur pour concrétiser la politique nationale en matière de recherche, conformément aux textes réglementaires.

Ces mesures radicales ont été prises suite à la non-conformité de ces laboratoires aux cahiers de charges qui leur étaient attribués, tandis que des centaines d’autres ont fait leurs preuves en matière de recherche et ont réussi à conclure des contrats de coopération avec des unités industrielles et économiques. Leurs orientations recourent à l’enregistrement des brevets de leurs inventions et œuvrent à établir des liens avec diverses entreprises et institutions pour valoriser les résultats de leurs recherches scientifiques.

Un procédé qualifié par le ministre, M. Tahar Hadjar, «d’étape très importante pour activer le processus de la recherche scientifique». Le département de M. Hadjar œuvre, particulièrement durant cette période caractérisée par le manque de ressources financières, dues à la baisse des revenus des hydrocarbures, à encourager la recherche à travers le pays. Pour lui, il est nécessaire d’encourager la politique sectorielle en matière d'agriculture, de sécurité alimentaire, de lutte contre la désertification et les changements climatiques.

C’est dans ce sens que le gouvernement a alloué une enveloppe de 20 milliards de DA, de 2018 à 2023, pour financer des programmes de recherches prioritaires. Ce montant, qui n'excédait pas auparavant 5 milliards de DA, permettra d’améliorer la recherche scientifique et la mise en œuvre des projets de recherche à caractère économique et social, et le financement des laboratoires d'excellence, des doctorants, la mobilité des chercheurs ainsi que le développement technologique.

Ainsi, le secteur de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique vise à accompagner tous les membres du tissu de la recherche à construire une économie du savoir, fondée sur la science et la technologie.

La période comprise entre 2018 et 2023 a pour objectif d’encourager la création et le soutien de programmes d’excellence au niveau intersectoriel et multidisciplinaire visant à développer les capacités humaines et répondre aux exigences des citoyens,

Le secteur de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique dispose d’un réseau universitaire comprenant 106 établissements d'enseignement supérieur à travers le pays, de 1.400 laboratoires de recherche, 25 centres et une unité de recherche sectorielle.

Sarah A. Benali Cherif