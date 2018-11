Secteur immobilier : Légère hausse au 2e trimestre

Le site électronique spécialisé dans les annonces immobilières de location et de vente, «Lkeria», indique que le secteur des affaires immobilières a connu au cours du 2e trimestre de 2018 un accroissement de valeur ajoutée de l’ordre de 5%, soit une légère hausse de 0,5% par rapport à la même période de l’année passée.

Se référant en effet aux statistiques rendues publique par l’office national des statistiques (ONS), en relation avec la performance de l’économie algérienne, le portail des annonces immobilières en Algérie a dressé en effet une situation succincte sur la situation du secteur immobilier algérien en cette fin d’année 2018, laquelle demeure à ses yeux « solide » en dépit du « ralentissement » général de la croissance économique du pays durant ce deuxième trimestre qui n’a pas dépassé les 1% (+0,7%) comparativement au 2ème trimestre de l’année 2017 qui a enregistré un taux de croissance du PIB de +1,5%.

Et parce que l’immobilier englobe d’autres secteurs tels le BTBH, les matériaux de construction et les services non marchands dits affaires immobilières, la forte baisse enregistrée dans le secteur des hydrocarbures (-8,2%) a grandement influencé les affaire et les transactions immobilières. Pour le secteur du BTPH qui a enregistré un taux de croissance de 4,8% durant le 1er trimestre 2018, il a connu toutefois un léger ralentissement au 2e trimestre avec une croissance de 3,1% mais qui reste de loin supérieure au taux enregistré durant les trois premiers mois de 2017 (1,9%).

«Concernant le secteur des matériaux de construction, celui-ci a été marqué par une croissance de valeur ajoutée de l’ordre de 3,2%, donc en déclin par rapport aux performances exceptionnelles enregistrées durant le 1er trimestre 2018 et qui ont atteint un taux de croissance de 11,3% et même au taux de croissance enregistré durant le 2e trimestre de 2017 de l’ordre de 8,2%. Cette baisse spectaculaire de croissance est liée à la situation de la filière ciment et brique qui a atteint la saturation et le sera davantage avec l’entrée en production de plusieurs cimenterie qui vont porter la capacité de production de ciment de l’Algérie de 25 millions de tonnes en 2017 à 40 millions de tonnes en 2020, sachant que la demande nationale s’est établie en 2016 à 26 millions de tonnes et que l’ensemble des besoins nationaux sont estimés à 26 millions de tonnes », explique Lkeria.

Le site web spécialisé dans les annonces immobilières de location et de vente insiste par ailleurs sur la nécessité et l’urgence de revoir la loi sur la promotion immobilière n° 11-04 encadrant l’activité de promotion immobilière et estime que le modèle de développement de l’économie nationale, basé exclusivement sur la dépense publique comme moteur de la croissance, a «démontré ses limites».

«L’État promoteur ne peut plus le demeurer. Donner un second souffle à un secteur qui peut générer plus de 20 % de la valeur ajoutée de la sphère réelle est l’une des stratégies gagnantes possibles. Cette stratégie doit s’appuyer sur les promoteurs immobiliers sans distinction entre privé et public, ces derniers doivent monter en compétence pour pouvoir surmonter ce défi», note Lkeria qui considère que l’agrément de promoteur immobilier doit être la «consécration» pour celui qui va dessiner «l’Algérie de demain».

S. A. M.