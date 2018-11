Contrôle continu des élèves : Mise en place de plannings

La ministre de l’Education nationale Nouria Benghabrit, vient d’instruire les directions de l’éducation pour la mise en place d’un planning annuel consacré au contrôle continu des élèves, intégrant l’ensemble des matières et des niveaux, c’est ce qu’a indiqué hier, un communiqué du secteur de l’Education .

Cette instruction vient en application à la circulaire-cadre de l’année 2018-2019, et à travers laquelle il est envisagé d’aboutir à une meilleure efficacité dudit contrôle pour lequel le ministère de tutelle a consacré une série de mesures pratiques.

Les évaluations continues ont pour objectif de diagnostiquer les forces et les faiblesses afin d’améliorer les résultats scolaires des élèves. Elles vont servir de documents de référence pour les enseignants et permettent aussi de suivre l’avancement des programmes scolaires. Notons que ce planning doit-être préparé en concertation avec les enseignants des différentes matières afin d’éviter toutes éventuelles interférences. Le document, une fois prêt devra recevoir l’aval de l’équipe pédagogique de l’établissement et sera communiqué aux élèves et à leurs parents.

Cette énième mesure prise par le département de l’Education vise entre autres, à réduire le taux de redoublement dans les trois paliers du secteur, bien que celui-ci ait grandement diminué ces dernières années. Selon les propos de la ministre tenus récemment, ce taux se situe autour des 5% contre 12% auparavant pour ce qui concerne le niveau primaire, de 18% contre 23% pour le moyen et de 15% contre 28% pour ce qui concerne le secondaire.

Et justement dans le sillage de cette nouvelle politique de contrôle continu, il est prévu qu’à compter de la session 2020 du Baccalauréat, les services du ministère de l’Education procéderont à l’introduction, pour les élèves de la deuxième année secondaire, de la note du contrôle continu dans les résultats de cet important examen ouvrant les portes aux études supérieures, qui sera additionnée aux résultats du Bac. Signalons cependant, que pour l’heure, aucune modification n’est à l’ordre du jour pour la session du Bac de juin 2019.

Rappelons qu’un dispositif d’accompagnement des enseignants avait été, récemment, mis en place par le ministère de l’Éducation nationale. Objectif : assurer la formation des enseignants, à l’échelle du pays, à la pédagogie et à la didactique des disciplines et à plusieurs thèmes relevant de l’enseignement.

Lors d’une précédente déclaration à la presse, l’inspectrice centrale de l’Education nationale, Mme Moualek, avait indiqué que ce plan de formation, qui s’étale sur une période de trois années, va bénéficier en priorité aux enseignants nouvellement recrutés. «Nous avons un plan stratégique de formation sur une durée de trois années. Les nouveaux enseignants ont bénéficié d’une formation préparatoire qui a débuté le mois de juillet dernier, et devrait se poursuivre tout au long de l’année», avait-t-elle précisé. L’enseignant, enchaîne-t-elle, est le «facteur essentiel» dans la promotion de l’enseignement de qualité, et il est le «catalyseur du changement de pratiques».

C’est pour cela, dit l’intervenante, que «nous formons les enseignants au développement des compétences professionnelles en vue d’améliorer leurs pratiques éducatives». Elle a également relevé que «la formation consiste à donner à l’enseignant, les outils nécessaires pour une meilleure prise en main de sa classe». Elle ajoutera que le secteur de l’Éducation met à la disposition de cette catégorie tous les moyens pour qu’ils puissent mener à bien leur noble mission.

À savoir, prodiguer un enseignement de qualité au profit des générations montantes. D’autre part, il y a lieu de souligner que le plan stratégique de formation consiste à former, outre les enseignants, des noyaux d’inspecteurs au niveau national, lesquels seront chargés de répercuter cette formation au niveau de leurs circonscriptions respectives».

Sami Kaidi