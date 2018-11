Communauté nationale établie à l’étranger : Plus de 17.000 demandes LPP enregistrées

Le programme de Logement promotionnel public (LPP) destiné à la communauté nationale à l’étranger draine de plus en plus de monde. À ce jour, plus de 17.000 demandes émanant de nos émigrés ont déjà été enregistrées.

L’annonce a été faite jeudi, par le ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville, Abdelwahid Temmar, lors de la présentation, à Londres, du programme Logement promotionnel participatif, destiné à la communauté nationale à l’étranger.

Durant cette rencontre organisée par l’Ambassadeur d’Algérie et à laquelle ont pris part de nombreux cadres consulaires, le ministre a également précisé que «parmi ces 17.000 demandes, figurent 790 provenant d’Algériens résidants au Royaume-Uni». M. Abdelwahid Temmar a mis en avant «le bon déroulement de l’opération», et notera que «près de 7.000 souscripteurs de cette formule ont déjà choisi leurs sites».

Aussi, après la projection d’un court métrage consacré à la formule LPP, le ministre a expliqué l’ensemble des aspects liés à ce programme, notamment en ce qui concerne la procédure administrative, réduite à une simple demande, mais aussi les mécanismes d’accueil et de communication mis en place pour la réussite de cette opération qui a été lancée, faut-il le rappeler, en collaboration avec le ministère des Affaires étrangères.

Au cours de son exposé, le ministre a mis en exergue le faut qu’ «il ne s’agit pas d’une opération mercantile ou commerciale» mais «d’une promesse du Président Bouteflika aux Algériens de la diaspora que le gouvernement s’attelle à concrétiser», a-t-il affirmé. Pour rappel, le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, s’est engagé à mettre en place une nouvelle formule de logement intitulée Logement promotionnel pour les non-résidents «LPNR», permettant l’accès à nos émigrés à des programmes immobiliers libres, pour ceux qui désirent investir dans un bien ; une formule destinée à contribuer à orienter l’excès d’épargne des résidents à l’étranger vers la dynamisation du marché immobilier en Algérie. Ainsi, les Algériens résidant à l’étranger ont désormais la possibilité de s’offrir un logement promotionnel de type LPP, parmi ceux dont la réalisation est prévue à travers le territoire national. Le paiement, cela s’entend, devra s’effectuer en devises. D’autre part, s’agissant des conditions d’acquisition du logement LPP, l’accès —à l’instar des autres formules de logement— est consenti «à tout postulant ne possédant pas ou n’ayant pas possédé en toute propriété, ni lui ni son conjoint, un bien à usage d’habitation ou un lot de terrain à bâtir». Aussi, l’ENPI préconise comme conditions, celle d’avoir la nationalité algérienne et être immatriculé au niveau d’un consulat. Le revenu conditionnera le taux de la bonification du crédit bancaire sans être une condition d’éligibilité au logement. Côté prix, celui d’un logement F3 a été fixé à 58.750 euros, alors que les F4 et F5 coûteront respectivement 73.400 et 88.000 euros.

Les paiements doivent être versés en devises étrangères du pays de résidence du souscripteur, par le biais de transfert au profit du compte bancaire ouvert auprès du Crédit Populaire d’Algérie (CPA).

Les postulants établis à l’étranger payeront leurs logements en cinq tranches, sachant que la première tranche a été fixée à (20%) du prix total du logement concerné. Le souscripteur doit s’acquitter de la somme requise dans un délai n’excédant pas le mois à compter de la date de délivrance de l’ordre de versement. Les tranches restantes ont été arrêtées comme suit : 15%, 35%, 25% et 5%.

Après avoir donné tous les détails inhérents à la formule LPP dont peuvent bénéficier les Algériens établis à l’étranger, le ministre de l’Habitat, a souligné qu’il avait au préalable, effectué une tournée dans plusieurs pays dont la France et la région du Golfe, et ce, dans le but de rencontrer les membres de la communauté nationale, écouter directement leurs doléances et leur donner les éclaircissements nécessaires, faisant savoir qu’il compte multiplier ces rencontres afin de «recenser et de cerner toutes les préoccupations de nos concitoyens à ce sujet ». la présentation du ministre a été suivie d’un débat qui témoigne de tout l’intérêt et l’engouement des Algériens vivant à l’étranger pour cette offre leur permettant d’acquérir un logement en Algérie et de garder, par voie de conséquence, le lien avec la mère patrie.

Les ressortissants ont fait part durant cette rencontre de nombre de préoccupations relatives à cette opération, notamment «la procédure, les délais de réalisation, le financement ainsi que les aspects esthétiques et architecturaux». Dans ses réponses, le ministre a apporté tous les éclairages inhérents à cette formule, notamment en ce qui concerne les spécificités des logements à réaliser, précisant à cet effet que «les exigences de la catégorie des personnes aux besoins spécifiques seront largement prises en compte».

Soraya Guemmouri