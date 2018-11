Collectif « Torba » : Une production bio pour une alimentation saine

Le collectif «Torba» a organisé, jeudi dernier, une journée d'information sur la qualité de ce que nous consommons, avec la contribution et retour d'expériences de 8 pays méditerranéens sur la question du circuit court producteur et consommateurs qui ont décidé de prendre en charge leur alimentation particulièrement soucieux de la qualité de ce qu'ils mettent dans leurs assiette. Le collectif Torba, qui vise à sensibiliser le consommateur algérien à revenir au respect de la terre, de la nature et de l’environnement ainsi qu’à la promotion de l’agro-écologie urbaine (ensemble des méthodes de production agricole respectueuses de l'environnement), offre là à ses adhérents qui habitent la capitale, la possibilité de cultiver une parcelle de jardin potager allant de 20 à 200 m2 dans les régions suivantes : Bouzaréah, Zéralda, Ouled Fayet, Douaouda. Vous pourrez ainsi cultiver des fruits et légumes biologiques avec les conseils aiguisés des formateurs du collectif Torba. Le principe est aguichant : ni commerçants intermédiaires ni marché de gros. Ce sont des récoltes qui arrivent tout droit de la ferme aux consommateurs. Pour le plus grand bonheur des algérois, cette approche leur permet de se déplacer jusqu’à la ferme pour cueillir eux-mêmes leurs fruits et légumes. “Les prix appliqués pour les légumes sont similaires à ceux des marchés. Le plus est que les récoltes arrivent fraîches et elles sont bios”, a souligné le président du collectif Torba. Le Collectif Torba est né de ce désir de retour à la terre nourricière, et d’apporter une meilleure qualité de vie au citadin et au paysan. C’est à travers leur projet «la Ferme agro-écologique et pédagogique pour la promotion de l'agriculture durable» que TORBA est en train de prouver qu’un nouveau modèle de développement agricole est possible. Aujourd’hui, fort de plus d’une centaine de membres, le Collectif a lancé le concept d’AMAP (Association de Maintien de l’Agriculture Paysanne) et œuvre pour le maintien des activités paysannes en leur proposant d’écouler leur production bio, ou plutôt «saine, exempte d’engrais chimiques et de pesticides issues de semences locales, de moins en moins valorisées. Le collectif a instauré le concept de jardins partagés pour impliquer les consommateurs dans le processus de production et de la distribution des aliments bio. Une idée innovante qui permet à des citadins d’avoir temporairement leur propre parcelle de terrain et viennent hebdomadairement avec leurs enfants cultiver leurs propres légumes en s’initiant aux pratiques de la permaculture dans une ambiance chaleureuse et conviviale, le tout agrémenté par des activités ludiques, participatives, récréatives et parfois même festives.

F. L.