M. Kessira Mohamed, directeur du développement agricole dans les zones aride et semi-aride au ministère de l’agriculture : «97 cas de fraude à l’irrigation avec des eaux usées»

Une polémique sur la qualité des fruits et légumes a enflé suite à l’apparition de l’épidémie du choléra dans plusieurs wilayas du centre du pays. Ces fruits et légumes seraient-ils contaminés et qu’en est-il deux mois après ?

« Dès la déclaration de l’épidémie du choléra par les services de la santé publique dans les wilayas de Blida, Alger, Bouira, Tipaza, le ministère de l’agriculture a pris toutes les dispositions nécessaires requises pour une telle situation, et aussi de contredire la rumeur de contamination ciblant les produits agricoles. A cet effet, un communiqué de presse a été publié afin de rassurer les citoyens sur la qualité des fruits et légumes produits en Algérie, qui sont indemnes et les inviter à observer les conditions d’hygiène requises. Une circulaire ministérielle a été adressée aux 48 directeurs des services agricoles, les incitant à plus de mobilisation afin d’assurer un suivi rigoureux de la situation, et de procéder au contrôle systématique sur le terrain. Au jour d’aujourd’hui, nous pouvons confirmer avec certitude qu’il était impossible que les fruits et légumes soient le vecteur de la maladie pour la simple raison que les végétaux possèdent leur propre système immunitaire qui filtre les maladies qui peuvent l’affecter. L’eau d’irrigation absorbée par les plantes ne représente pas de danger pour les productions agricoles, et les fruits et légumes ne constituent pas un milieu ambiant d’évolution du vibrion cholérique, nos produits agricoles sont donc sains à 100 %. Au moment où les rumeurs faisaient rage, nous avons lancé un appel aux associations de protection des consommateurs pour venir prélever eux-mêmes des échantillons de fruits et légumes et procéder à des analyses en dehors des laboratoires du ministère, tellement on était sûrs que nos produits étaient loin d’être la cause de l’épidémie».



Les agriculteurs ont été pointés du doigt et accusés d’irriguer leurs terres avec des eaux usées et les services du ministère ont mené leurs propres investigations, quels en sont les résultats ?

«Il faut préciser d’abord que l’absorption de l’eau d’irrigation par le végétal ne constitue aucun danger pour le fruit ou le légume, car les plantes ne sont pas la hôte de quelconque bactérie, notamment le vibrion cholérique, et qu’à ce jour aucune preuve scientifique n’a été apportée concernant la présence de différents contaminants à l’intérieur même du fruit ou du légume. Ça c’est le côté scientifique. pour ce qui est des fraudeurs, les services compétents ont de tout temps réprimé ce genre de pratique et appliqué les mesures qui s’imposent, en l’occurrence les poursuites judiciares, les saisies des équipements d’irrigation et la destruction systématique des cultures, soit l’application des mesures appropriées contre tout fraudeur ayant eu recours à l’utilisation des eaux usées brutes pour l’irrigation. Et d’engager des actions de sensibilisation et de vulgarisation en usant de tous les moyens médiatiques afin d’éradiquer cette pratique frauduleuse. Un système d’information a été mis en place, à travers la transmission de bulletins de renseignements quotidiens pour les cas des infractions constatées, ce qui a permis de recenser, à ce jour, 97 cas de fraude sur le territoire national, ayant touché 161 ha. Rappelons aussi que l’utilisation des eaux usées brutes en irrigation est interdite conformément aux dispositions de l’article 130 de la loi 05 – 12 d’août 2005 portant code de l’eau.

L’Art. 71 stipule que toute utilisation de ressources en eau, y compris les eaux destinées à l’usage agricole et les eaux non conventionnelles, par des personnes physiques et morales, de droit public ou privé, au moyen d'ouvrages et d'installations de prélèvement d'eau ou à des fins d'aquaculture, ne peut être effectuée qu'en vertu d'une autorisation ou d'une concession, délivrée par l'administration compétente. L’irrigation par les eaux usées épurées des cultures autorisées doit cesser au moins deux semaines avant la récolte. La consommation des fruits tombés au sol est interdite, ils doivent être détruits ou transportés à la décharge publique. Un autre article explique que l’irrigation des arbres fruitiers par aspersion ou par tout autre système mettant l’eau usée épurée en contact avec les fruits est interdit. Pour rappel, il existe des cas de fraudes constatées dans l’utilisation des eaux usées brutes pour l’irrigation à travers certaines wilayas, que nous considérons comme des cas isolés, et qui sont constamment suivis par les autorités compétentes locales, en concert avec les services de sécurité, qui opèrent par des saisis des équipements d’irrigation, destruction des cultures affectées et des poursuites judiciaires.

Propos recueillis par F. L.