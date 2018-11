Mme Touadi Sofia, S/D de la protection des végétaux et du contrôle phytosanitaire au ministère de l’agriculture : «18 tonnes de pesticides refouléeS pour non-conformité»

En Algérie, les produits phytosanitaires (engrais, pesticides) sont soit importés ou produits localement, et la majorité de ces produits est employée dans l’agriculture, pouvez-vous nous parler des aspects relatifs à l’homologation, l’importation, le contrôle et l’utilisation de ces pesticides ?

« Tous ces aspects sont régis par une loi promulguée en 1987, relative à la protection phytosanitaire. L’importation des produits phytosanitaires est soumise à l’obtention d’une autorisation technique préalable délivrée par l’autorité phytosanitaire nationale. Les produits phytosanitaires à usage agricole sont soumis, avant leur mise sur le marché national, à une homologation délivrée par le ministère de l’Agriculture suite à plusieurs procédures de contrôle, La demande d’homologation doit notamment comprendre un certificat attestant que ce produit est homologué dans le pays d’origine, une fiche descriptive de la matière active et du produit commercial contenant toutes les données scientifiques et techniques relatives à l’identification, aux caractéristiques physico-chimiques de la matière active et du produit.

Cette demande doit également comprendre un dossier comportant les résultats toxicologiques et épidémiologiques de la matière active et du produit commercial, ainsi qu’un dossier biologique comportant les résultats de l’efficacité du produit. Les demandes d’homologation sont alors examinées par la commission interministérielle d’homologation composée notamment des ministères chargés de l’industrie, du commerce, de l’environnement, de la santé, du travail et de l’enseignement supérieur. Cette commission est relayée par un comité biologique composé des instituts techniques du ministère de l’Agriculture, qui sont chargés d’expérimenter les pesticides sur le terrain pour une période de deux ans».



Des experts reprochent aux agriculteurs d’utiliser des pesticides de mauvaise qualité aux conséquences très néfastes pour les produits agricoles mais aussi sur la santé des consommateurs, existe-t-il un contrôle sur les pesticides importés ?

« Les pesticides homologués doivent être utilisés sur des cultures, des insectes et contre des maladies précises et à des doses également bien définies. L’importation des produits phytosanitaires est soumise à l’obtention d’une autorisation technique préalable délivrée par l’autorité phytosanitaire nationale. D’autre part, un contrôle de conformité est exercé aux frontières avec prélèvement d’échantillons à des fins d’analyse. En cas de non-conformité du produit après analyse, l’agent de l’autorité phytosanitaire aux frontières prend des mesures d’interception notifiées à l’importateur. A titre d’exemple, depuis janvier 2018 à ce jour, sur 772,5 tonnes de produits phytosanitaires importées, une quantité de près de 18 tonnes a été refoulée pour non-conformité».



Des informations font état de refoulement de produits agricoles algériens par certains pays importateurs pour cause de surdosage de pesticides. confirmez-vous cela ?

« Aucunement ! On n’a reçu aucune notification de refoulement ou de rejet des produits agricoles algériens d’aucun pays vers lequel on exporte pour problème phytosanitaire. Dans le cas où les produits sont jugés non conformes à l’arrivée, une notification parvient systématiquement à nos services dans laquelle le pays importateur évoque le non-respect des normes en vigueur. Durant l’année 2018, les seules notifications parvenues ont concerné deux opérations d’exportation de pâtes et de boissons gazeuses expédiées vers le Canada qui a décidé leur refoulement pour cause de non-traitement des palettes de bois conformément à la norme internationale. Elles sont relatives au traitement du bois d’emballage et non pour des raisons phytosanitaires. On a aussi enregistré un autre cas qui concerne l’exportation de la date vers la Russie et le canada pour un problème de rupture de chaîne du froid. Je peux donc vous assurer qu’aucun produit agricole algérien n’a été refoulé pour surdosage de pesticide ou pour mauvaise qualité. J’assure aussi que le contrôle phytosanitaire des produits végétaux à l’import/export se fait conformément aux normes internationales des mesures phytosanitaires de la convention internationale de la protection des végétaux (Normes d’inspection, d’échantillonnage, de diagnostic, de certification à l’export, etc).

Nos services de contrôle phytosanitaire du MADRP veillent à ce que la marchandise à exporter réponde aux exigences phytosanitaires des pays d’importation, en effectuant des analyses réglementaires au laboratoire et l’établissement de certificats phytosanitaires d’exportation. Les exportations de produits agricoles ne cessent d’augmenter d’année en année. L’Algérie exporte la date, liège et dérivés, la caroube, les fruits et légumes La date représente toujours le pourcentage le plus élevé des produits végétaux exportés avec respectivement plus de 80% en 2017 et plus de 70% cette année. Le nombre de pays d’exportation, qui était de 47 en 2017, est passé à 72 pays démontrant que nos produits sont acceptés par plusieurs pays d’exportation étant donné qu’ils répondent aux normes phytosanitaires de ces pays. Parmi les pays d’exportation, figurent, à titre d’exemple, la France, l’Allemagne, l’Espagne, la Grande Bretagne, la Russie, le Canada, les E.A.U et pour la première fois, en 2018, les USA qui ont importé les dates fraîches. Ces pays sont connus pour leurs exigences très sévères en matière phytosanitaire. Afin de confirmer cette politique orientée vers l'exportation, le MADRP, à travers ses services phytosanitaires, sensibilise et encadre les exportateurs de produits agricoles notamment par la facilitation par le contrôle phytosanitaire au niveau du site de conditionnement des wilayas d’exportation et établissement du certificat phytosanitaire au niveau du point de sortie sur la base du P.V de wilaya et aussi par la révision et la mise en conformité du certificat phytosanitaire conformément aux exigences internationales et aux normes de la Convention Internationale de la Protection des Végétaux».

Propos recueillis par F. L.