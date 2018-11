M. Mustapha Zebdi, président de l’Apoce : «Certains pesticides sont classés comme cancérigènes même avec une utilisation minime»

L'Association de protection et d'orientation du consommateur a été la première à alerter sur le danger de l’utilisation des pesticides en agriculture. L’Apoce a établi un rapport accablant sur la manière avec laquelle sont fabriqués plusieurs produits alimentaires et agricoles. Son président, M. Mustapha Zebdi, nous explique ici les graves conséquences de l’utilisation intensive des pesticides sur la santé du consommateur.



L’utilisation intensive de pesticides dans l’agriculture est décriée par votre association car elle génère un grave problème de santé publique, pouvez- vous nous dire quel est le degré du danger que ça représente ?

« Il a été reconnu par les scientifiques du monde entier que l’utilisation intensive de pesticides porte un préjudice important sur la santé des consommateurs. Ceci est un facteur important sans aucun doute dans l’apparition de maladies surtout cancérigènes. Certains pesticides sont classés d’emblée comme cancérigènes même avec une utilisation minime, et sont sur la liste des produits interdits dans l’agriculture. Les conséquences de l’utilisation excessive de ces produits ne sont pas immédiates. C’est après quelques années que les problèmes commencent à surgir comme les maladies cancéreuses. Nous avons tiré la sonnette d’alarme depuis plusieurs années quant à l’usage abusif et anarchique des produits chimiques dans l’agriculture et l’élevage du bétail et de la volaille en Algérie. De nos jours, tant que ce risque persiste, personne ne peut confirmer et être formel que les produits agricoles algériens sont à 100% sains. Comment déclarer que nos produits agricoles sont de qualité irréprochable, alors que nous ne disposons pas de laboratoires spécialisés ? Ce qui signifie que les mécanismes de contrôle ne sont pas suffisamment rigoureux pour pouvoir rassurer le consommateur algérien quant à la nature des produits qu’il consomme».



De quelle manière peut-on réduire l’utilisation des produits phytosanitaires ? Comment s’y prémunir ?

«L’absence de contrôle des produits mis sur le marché et en l’absence de formations et d’information sur l’utilisation des pesticides sont deux éléments sur lesquels les pouvoirs publics doivent travailler pour remédier à l’utilisation abusive des pesticides. Comme dans beaucoup d’autres secteurs, le grand problème réside dans le contrôle qui n’est pas effectué avec la rigueur exigée par les risques véhiculés par les engrais chimiques et les pesticides. Ce contrôle doit s’exercer au moment de l’achat des produits qui sont importés de l’étranger et lors de leur utilisation, ainsi que sur les fruits et légumes récoltés, par la mesure du taux de pesticides, avant leur mise sur le marché. Il existe actuellement aussi un autre moyen de traitement des plantes par des produits naturels qui doit être vulgarisé et promu, mais hélas les concernés préfèrent recourir aux moyens traditionnels par les pesticides chimiques. Aujourd’hui, force est de constater que n’importe quel agriculteur peut se procurer tous les pesticides qu’il souhaite utiliser à partir d’un quelconque marché hebdomadaire. Sa non-maîtrise de l’utilisation de ce type de matières a souvent eu des conséquences néfastes sur la qualité du produit. Car, le paysan doit au moins connaître quelques notions de l’usage des fertilisants, des mélanges de substances entrant dans le domaine agricole, la période à respecter avant la récolte. Tout éleveur de volaille a, actuellement, à sa portée tous les antibiotiques ou même des corticoïdes qu’il veut loin de tout contrôle des services concernés. Il y a lieu de rappeler, par exemple, l’épisode de l’utilisation des eaux usées par des agriculteurs malveillants pour l’irrigation des fruits et légumes. Ce manque flagrant en structures de contrôle laisse le champ libre au trafic de tous genres, et pose, de ce fait, un sérieux problème de santé publique et porte atteinte, sur les plans économique et politique, à la crédibilité du pays à l’international».

Propos recueillis par F. L.