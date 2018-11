Qualité des fruits et légumes : Une œil sur ce que nous consommons !

La qualité des fruits et légumes est une attente très forte des consommateurs ou des acteurs de la transformation.

Elle s’applique à chacune des étapes des processus de production, récolte et après récolte.

Le ministère de l’Agriculture affirme que la production nationale agricole assure plus de 70% des besoins de l’Algérie en produits agricoles. Mieux, la production agricole de certains produits devrait augmenter cette année, à l'instar des céréales, de la pomme de terre, des dattes, des viandes rouge et blanche et du lait frais... Mais s’est-on un jour penché sur la qualité et le procédé de fabrication de ces produits destinés à la consommation locale ? Est-on surs que les fruits et légumes que nous consommons sont de bonne qualité ? On parle de plus en plus du bio mais bio ça veut dire quoi exactement ? Est-ce vraiment égal à zéro pesticide ? Ce qui est sûr et attesté c’est que les fruits et légumes d’aujourd’hui contiennent moins de nutriments qu’avant. Pendant longtemps, nos agriculteurs algériens, pour de nombreuses raisons plus ou moins louables, n'ont pas eu d'autres moyens et choix que de pratiquer leur activité avec un accès très restreint aux engins agricoles ainsi qu'aux intrants chimiques qui ont fait les grandes heures-sombres- de l'agriculture de masse. Le goût et la valeur nutritive des fruits et légumes cultivés traditionnellement étaient largement supérieurs à la plupart de ceux produits dans les pays qui ont opté pour une agriculture intensive et pétrochimique. Malheureusement, les pesticides et les engrais chimiques inondent à présent la plupart des terres en Algérie et sont dangereux sur la durée, plus qu'utiles à court terme.



Le manque flagrant de structures de contrôle



«Comment déclarer que nos produits agricoles sont de qualité irréprochable, alors que nous ne disposons pas de laboratoires spécialisés ?», s’interroge le président de l’Apoce. Il faut renforcer les contrôles à l’importation, de la commercialisation et de l’utilisation des produits phytosanitaires. Il faut également mettre en place un dispositif de contrôle technique obligatoire des pulvérisations d’insecticides. Il faut instaurer une règlementation concernant les teneurs maximales de la concentration de pesticides à ne pas tolérer dans les produits alimentaires et instaurer un système de déclaration obligatoire de tous les cas d’intoxications par les produits chimiques», nous dira M. Mouas, ingénieur en agronomie. «Nous avons un énorme problème de contrôle de la qualité des produits alimentaires en Algérie. Le contrôle se limite, essentiellement, aux produits périssables, en l’occurrence les produits laitiers et charcuteries. Pour le reste, on ne peut pas espérer voir un contrôle de qualité s’effectuer sur les fruits et légumes produits localement ou importés», regrette le spécialiste. « L’Algérie ne dispose pas de laboratoires pour effectuer des analyses profondes. Jusque-là, il n’y a pas eu d’investissement dans ce créneau car il n’y a pas de demande d’analyse des produits consommés en l’état», dira M. Akli Moussouni, expert en agronomie. «En absence de normes de production, le contrôle de la qualité devient caduc. Pis encore, l’agriculteur ne se sent pas obligé d’investir dans la qualité du produit du moment qu’elle n’est pas rémunératrice».



Engrais et pesticides, du poison dans nos assiettes ?



On entend par "pesticides" les produits chimiques industriels qui servent à tuer les insectes (insecticides), à détruire des plantes indésirables, à prévenir les moisissures, à tuer les araignées, les rongeurs... Les insecticides sont, de loin, la catégorie de pesticides la plus utilisée. Si l'emploi de pesticides et d'autres produits chimiques dans l'agriculture augmente sensiblement les rendements, ils n'en posent pas moins de problèmes du fait qu'on retrouve leurs résidus dans les aliments. Une mauvaise utilisation des pesticides risque de provoquer des intoxications aiguës et des troubles chroniques. En avril 2017, le président de la société algérienne d’oncologie médicale, professeur Kamel Bouzid, avait tiré la sonnette d’alarme : «l’Algérie est l’un des pays au monde qui consomment le plus de pesticides par tête d’habitant pour des intérêts d’industrie agroalimentaire. Les pesticides sont reconnus comme directement cancérigènes. Chez les agriculteurs et ceux qui les manipulent, ils sont à l’origine de forme de cancers hématologiques qu’on appelle les lymphomes.» Les populations qui consomment ces produits traités par les pesticides ne sont pas épargnées.

«Les pesticides provoquent des cancers, l’infertilité masculine, des déficiences immunitaires, des troubles endocriniens. Classé cancérigène probable pour l’homme par le Centre international de recherche sur le cancer (CIRC) des Nations unies, le glyphosate, herbicide le plus vendu au monde, est commercialisé en Algérie». des spécialistes réunis pour une journée d’étude sur les pesticides et les produits phytosanitaires à usage agricole et leurs risques sur la santé publique, et qui connaissent donc parfaitement les dangers que comportent ces produits, ont recommandé leur utilisation rationnelle et, de préférence, le recours aux produits alternatifs, naturels et non nuisibles. Ils ont insisté sur la nécessité d’éviter surtout un usage excessif et abusif de ces produits chimiques et ont mis en garde contre leurs effets négatifs sur la santé de la population, mais également sur le sol, sur l’eau et l’environnement, y compris sur les insectes utiles.

Le lessivage du sol par les eaux de pluie entre en contact avec les produits de traitement des infections des eaux souterraines. Ces intrants, qui sont pour la plupart de mauvaise qualité et utilisés d’une manière exagérée rentrent, inévitablement, dans la composition des produits mis à la vente. Ils fragilisent le sol et par conséquent même les cultures qui viennent après sont de mauvaise qualité.

Les exportations par les chiffres



• Depuis janvier 2018 à ce jour, sur 772,5 tonnes de produits phytosanitaires importées, une quantité de près de 18 tonnes a été refoulée pour non-conformité.

• L’Algérie exporte la date, liège et dérivés, la caroube, les fruits et légumes. La date représente toujours le pourcentage le plus élevé des produits végétaux exportés avec respectivement plus de 80% en 2017 et plus de 70% en 2018.

• Le nombre de pays d’exportation, qui était de 47 en 2017, est passé à 72 pays démontrant que nos produits sont acceptés par plusieurs pays d’exportation étant donné qu’ils répondent aux normes phytosanitaires de ces pays.

• Parmi les pays d’exportation figurent, à titre d’exemple, la France, l’Allemagne, l’Espagne, la Grande-Bretagne, la Russie, le Canada, les E.A.U et pour la première fois en 2018 les USA qui ont importé les dates fraîches.

