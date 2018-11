Développement du haut débit mobile : La 5G dans trois ans

La réalisation du réseau 5G en Algérie sera réalisée dans les trois ans à suivre, ce qui permettra à notre pays de surpasser le niveau du développement dans le monde entier. Le réseau 5G, c’est la voie incontournable de l’Algérie afin de devenir le pays le plus développé en Afrique. Selon les opérateurs de téléphonie mobile présents sur le marché, la 5G va transformer d’une manière radicale la vie quotidienne des Algériens et un grand nombre d’opportunités commerciales et de postes d’emplois seront créés suite à la mise en place de cette nouvelle technologie. C’est d’ailleurs le constat fait par un important partenaire du ministère de la poste et des technologies de l’information de la communication, le géant Huawei, à travers sa filiale algérienne, et qui s’engage lui aussi, à développer le réseau d’une manière des plus professionnelles possibles.

En effet, la firme chinoise déjà bien implantée en Algérie ambitionne de mettre tous les moyens nécessaires pour développer le réseau de la 5e génération du haut débit mobile dans notre pays, en mettant un accent particulier sur l'écosystème des futurs réseaux 5G.

La 5G qui sera très certainement une révolution sans précédent dans le domaine des TIC de par le monde, devra être un apport incommensurable pour le développement économique du pays et contribuera à révolutionner les échanges commerciaux au niveau national et international.

L'émergence de la 5G en Algérie apportera évidemment des opportunités incroyablement passionnantes qui transformeront presque toutes les industries. «Son lancement (5G) perturbera notre fonctionnement en tant que société. La 5G sera l’un des éléments clés des efforts de l’industrie automobile pour mettre en œuvre son programme d’auto-conduite et constitue l’élément central des efforts de chaque pays pour rendre ses villes plus intelligentes», soulignera la même source.

Pour Huawei Algérie, l'avènement des technologies de nouvelle génération, telle que mentionnée, offre des possibilités phénoménales, mais chaque grande opportunité présente des défis - et la nature complexe de la 5G suggère que l'évolution de la 4G à la 5G ne sera pas facile.

Les États-Unis et la Chine sont engagés dans une course pour devenir les premiers pays au monde à déployer la technologie révolutionnaire, mais le Japon et la Corée du Sud poursuivent également leurs efforts pour être les premiers. Cependant, les défis complexes auxquels sont confrontés les opérateurs en ce qui concerne la 5G restent «incertains» et c’est pourquoi le rôle de l’Alliance NGMN devient encore plus important.

Mohamed Mendaci