Maintien des réserves de changes : M. Mebtoul préconise un baril à 100 dollars

«Il faudrait en 2019 un cours d’environ 100 dollars le baril pour ne pas puiser dans les réserves de change et ne pas utiliser le financement non conventionnel», c’est ce qu’a indiqué le professeur des Universités, expert international Abderrahmane Mebtoul. Dans une contribution dont une copie nous a été transmise, il a souligné que 33% des recettes de Sonatrach proviennent du gaz dont le cours fluctue entre 2,8 et 3,2 dollars le MBU en baisse d’environ 40% en référence à 2010 (le 28 octobre 2018 nous avons le cours de 67,62 dollars le Wit et 77,66 dollars le Brent et le cours du gaz naturel sur le marché libre 3,20)». Il dira dans ce sens que «dans l’avant projet de loi de finances 2019, les transferts sociaux budgétisés pour 2019 s’élèveront à 1772,5 milliards de dinars, représentant 8,2% du PIB et d’environ 21% de la totalité du budget de l’Etat en hausse de 12,5 milliards (+0,7%) par rapport à 2018». S’agissant le taux des transferts sociaux, il a rappelé que «celui-ci avait atteint 22,8% du budget général de l'Etat sur la période 2000-2004, puis 24,5% sur la période 2005-2009, puis 25% du budget de l'Etat en 2010-2015 et 23% entre 2016 et 2017». A ce titre, l’expert a insisté sur la nécessité d’éviter à tout prix de vivre de l'illusion de la rente éternelle et penser en urgence, pour des raisons de sécurité nationale à un nouveau modèle de consommation énergétique (mix énergétique dont l'efficacité énergétique, les énergies renouvelables dont le coût a diminué de plus de 50%) et surtout à une stratégie de développement hors hydrocarbures dans le cadre des valeurs internationales, supposant de profondes réformes structurelles, le statu quo et l'immobilisme conduisant forcément à l’épuisement des réserves de change horizon 2022.

Une hausse d'un dollar en moyenne annuelle, selon lui procure entre 500-600 millions de dollars supplémentaires à l'Algérie soit à 70 dollars entre 10/12 milliards de dollars/an en référence à la loi de finances établie à 50 dollars, soit entre 1080 et 1.420 milliards de dinars supplémentaire par rapport au plancher de 50 dollars permettant de limiter le financement non conventionnel mais montant insuffisant, sous réserve d’une stabilité cours dinar/dollar, car l’artifice comptable du dérapage du dinar par rapport au dollar voile réduit artificiellement le déficit du trésor. Appuyant ses dires, M. Mebtoul a cité à titre d’exemple qu’avec un cours de 100 dinars pour un dollar, le déficit serait en augmentation de près de 20% avoisinant 21,24 milliards de dollars par rapport au cours actuel alors que selon le PLF2019 le déficit du trésor serait d’environ 18 milliards de dollars (au cours achat du 01/11/2018, 118, 9822 un dollar), ce qui laisse prévoir le recours à sa monétisation par le biais de la planche à billets. L’expert n’a pas manqué de se réfère aux données de la banque d’Algérie, en ce qui concerne les réserves de change , indiquant que selon le bilan de la BA du premier semestre 2018, par rapport à fin décembre 2017, les réserves de change se sont contractées de 8,72 milliards de dollars en passant de 97,33 milliards à fin décembre 2017 à 88,61 milliards à fin juin 2018, ce qui donnerait fin 2018, selon la même tendance un montant d’environ 77/79 milliards de dollars. Il a ajouté dans ce sens que selon le PLF comme incidence, l’encours des réserves de change sera impacté et se contracterait à 62, milliards de dollars en 2019, 47.8 en 2020 et à 33.8 milliards de dollars en 2021, le FMI prévoyant 12 milliards de dollars courant 2022.

M. A. Z.