Bourse : Des transactions en ligne à partir de 2019

Dès janvier 2019, les opérateurs auront la possibilité d’effectuer des transactions boursières, en achat et vente d’actions, directement en ligne. Les clients de la Bourse pourront également accéder à toutes les données et informations nécessaires sur les activités et les résultats des opérations boursières en temps réels. Dans cette optique, le directeur général de la Société de gestion des valeurs boursières vient d’annoncer que le processus de digitalisation des activités boursières, engagé depuis plus d’une année est très avancé et que «les tests débuteront dans quelques mois».

M. Yazid Benmouhoub a affirmé, dans ce sens, qu’à partir de 2019, la Bourse sera totalement digitalisée dans le sillage du programme de modernisation entamé en 2012. Dans ce contexte, un contrat avait été signé, début 2017, par le ministère des finances (direction générale du trésor) avec consortium espagnol BME Innova-AFI (Analistas financieros internacionales) pour doter l’institution d’un nouveau système électronique de cotation, de supervision et de règlement qui soit sécurisé, performant, transparent et compétitif, fonctionnant aux standards internationaux de trading. La dernière phase de mise en place de ce système connecté avec les intermédiaires du marché des valeurs d'Etat, en cours d’implémentation, permettra une dématérialisation totale des activités boursières pour donner la possibilité aux opérateurs d’accéder directement aux données via le Net. Une démarche qui s’inscrit dans le cadre du plan de développement et de modernisation du marché financier à travers l’harmonisation du cadre réglementaire, en adaptation aux normes internationales, et aux mutations du contexte économique, la dynamisation du marché par l’introduction de valeurs mobilières, la modernisation des systèmes d’information de la bourse et des établissements financiers, les banques en l’occurrence, ainsi que, la création de nouveaux segments de marché par l’encouragement d’autres activités notamment le leasing. La bourse compte s’engager, en effet, dans une nouvelle stratégie de communication pour tenter de se positionner sur le marché financier, divulguer, à plus grande échelle, la culture boursière, et beaucoup plus, pour convaincre les opérateurs économiques, les petites et moyennes entreprises, en particulier, d’adhérer à la Bourse comme alternative au financement classique.

D. Akila