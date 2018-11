Rencontre sur la fiscalité locale : La question de la bonne gouvernance

«La fiscalité, levier de réalisation des objectifs stratégiques, nécessite une vision claire, pour qu’elle puisse jouer son rôle de maillon efficace permettant de tirer l’économie nationale vers le haut.»

C’est la recommandation principale qu’a formulé hier à Alger, le Dr Abdelhak Lamiri, à l’ouverture d’un colloque national consacré à la « fiscalité, un levier pour une bonne gouvernance, et un instrument de cohésion sociale», organisé par le Forum algérien pour la citoyenneté et la modernité(FACM). Dans son intervention, l’universitaire a expliqué que le système fiscal national «peut s’améliorer en interne avec les dispositifs actuels». D’autre part, il souligne que l’amélioration des institutions fiscales est entre autres tributaire de l’écriture des procédures, qui sera un gage de transparence. Et préconise une détaxation de certaines institutions. «Il est anormal qu’il n’y ait qu’une petite différence, 7% pour l’IBS, entre institution d’industrie de savoir et une société d’importation», déplore le Dr Lamiri.

Même tempo pour le secteur agricole où «la rente tirée, va au distributeur et non au producteur». De son côté, Mme Nacera Haddad, vice-présidente du Forum des chefs d’entreprises a commencé par souligner que la fiscalité est le résultat et la résultante d’une dynamique économique. Relevant d’une «inertie» en termes de dynamique économique, Mme Haddad évoque la densification du tissu du PME avec 22 entreprises pour 1000 habitants, au moment où «nos voisins en sont à 50 à 60 entités».

A propos de la gouvernance locale, l’oratrice recommande une meilleure implication des walis et P/APC dans ce qu’elle nomme la «donne économique». De son côté, M. Noureddine Sebiaâ, président du FACM a indiqué que «les ressources fiscales sont appelées non seulement à se diversifier, mais la fiscalité ordinaire doit désormais suppléer à la fiscalité pétrolière». Cette «approche préventive», ajoute-t-il, devrait privilégier le «règlement gracieux» des situations conflictuelles sur leur traitement contentieux.

Dans cette optique, l’intervenant relève que «la législation et la réglementation pèchent en effet par leur caractère aussi touffu qu’ésotérique et la matière demeure encore hors de portée aussi bien pour les spécialistes que pour la justice. Enchaînant, M. Sebiaâ note qu’une connaissance de l’impôt pour le démystifier et l’accepter, tout en recommandant, au niveau local, une communication inclusive et une pédagogie citoyenne. En effet, les réformes visant à une simplification fiscale accompagnent utilement ce processus de concurrence et de décentralisation fiscales puisqu’elles vont dans le sens d’une lisibilité accrue. Par ailleurs le président du FACM a souligné que ce colloque se propose, entre autres, d’améliorer les conditions de lutte contre l’évasion et la fraude fiscale, et ce en perfectionnant le système, notamment par l’allègement des procédures et l’amélioration des conditions d’accueil et de communication, en application des mesures décidés par le Premier ministre, d’une part, et par l’allègement de la pression fiscale pour la rendre moins contraignante et plus accessible aux contribuables. Il est également question d’offrir une véritable opportunité pour une analyse comparative avec les expériences étrangères et les systèmes en vigueur dans les autres pays.

Fouad Irnatene