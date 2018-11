Le film documentaire la bataille d’Alger, de Salim Aggar : Un incroyable récit historique

Le film documentaire la Bataille d’Alger réalisé par Salim Aggar a été au centre de la journée du film révolutionnaire organisée sous l’égide du ministère de la Culture par l’Agence algérienne pour le rayonnement culturel (AARC), à l’occasion de la célébration du 64e anniversaire du déclenchement de la guerre de Libération nationale. Ce grand documentaire a retracé les coulisses du tournage du film produit en 1966 par Yacef Saadi. Fruit d’un long travail, ce chef-d’œuvre, qui est un «apport certain», pour la sauvegarde de la mémoire traduit en détail les différentes étapes du tournage du film réalisé quatre ans après l’indépendance du pays. Il n’a rien négligé des coulisses du tournage de la Bataille d’Alger, des plateaux de tournage à la postproduction, c’est un incroyable récit qui a été présenté à la veille du 1er novembre au très nombreux public présent à la cinémathèque d’Alger, en présence de l’ancien ministre Bouguerra Soltani, l’artiste Mostapha Ayad et l'ancienne championne d'Afrique de judo Salima Souakri.

Salim Aggar, qui est revenu sur les coulisses du film de Gillo Pontecorvo, avec de nombreuses «anecdotes», a réussi l’exploit de réunir après plus d’un demi-siècle, l’ensemble des comédiens, figurants et techniciens qui ont travaillé sur le film produit par Yacef Saadi un combattant du FLN et chef de la Zone autonome d'Alger lors de la bataille d'Alger en 1957, pendant la guerre de libération.

Très ému par ce documentaire, le producteur de la Bataille d’Alger, dont le charisme et la fougue demeurent intacts, a tenu à rendre un vibrant hommage au réalisateur Salim Aggar qui a su s'imposer sur la scène cinématographique algérienne par son «sérieux» son «objectivité» et son «professionnalisme». «Le film documentaire est un outil qui joue un rôle très important dans la diffusion de la culture algérienne et la sauvegarde de la mémoire», a-t-il notamment déclaré.

